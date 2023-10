Vasárnap jön az Öko Zsibongó - ajánljuk! Öko Zsibongó Green családi esemény október 29-én A rendezvényen együtt alakíthatjuk a jövőnket zöldebben és fenntarthatóbban! Zöld és kalandos élmény várja a családok apraját-nagyját az Öko Zsibongó Green programon. A fenntarthatóság és környezettudatosság iránti elkötelezettségről szól majd minden az október 29-i különleges rendezvényen, ahova kitelepül a Jane Goodall Alapítvány, akik a világ leghíresebb környezetvédőjének misszióját, izgalmas világát mutatják be a helyszínen kisfilmekkel, foglalkoztatókkal. Az Öko Zsibongó Green célja, hogy a fenntarthatóság és a környezettudatosság iránti elkötelezettséget minél több látogatóval játékos formában ismertesse meg. A rendezvény a gyerekektől a felnőttekig minden korosztálynak inspirációt és izgalmat kínál. Kitelepül továbbá a Down Alapítvány is, akik újrahasznosított ékszereket, kézműves termékeket készítenek, és hoznak el, ezzel is felhívva a figyelmet a tudatos vásárlásra és ajándékozásra! A Green City Mozgalom is részt vesz az eseményen, akiknek célja a városzöldítés. Velük kéz a kézben kiírtak az Öko Zsibongó szervezői egy pályázatot is „Zöld város” címmel, mely az alábbi linken tekinthető meg: https://okozsibongo.hu/palyazat/ Székesfehérvárról érkezik a rendezvényre a Szent István Király Múzeum gyógynövényfelismeréssel. Mire is számíthatnak az eseményen résztvevők? Érdekes Workshopokra: Kreatív műhelyek és bemutatók segítenek megérteni a fenntarthatóság fontosságát és a mindennapi életünkbe való integrálását. Bemutatkozik a Jane Goodall Alapítvány valamint a Faápolók Egyesülete. Zöld lehetőségekre: Olyan zöld szakértőkkel találkozhatunk, akik megosztják legújabb ötleteiket és fejlesztéseiket, hogy inspirálják a változást. Zsibongó Piactér: Fenntartható termékek, helyi termelők és kreatív művészek kínálják portékáikat, így mindenki megtalálhatja a neki való kincset. Zöld Gasztronómia: Próbáljuk ki a fenntartható gasztronómia ínycsiklandó különlegességeit, és ismerjük meg azokat a praktikákat, amelyekkel otthon is zöldebben élhetünk. Az Öko Zsibongó Green nem csak egy esemény, hanem egy mozgalom is, amely az ökológiai lábnyomunk csökkentésére és a fenntartható életmódra való áttérésre ösztönöz mindenkit. Légy részese a változásnak, és vegyél részt október 29-én az Öko Zsibongó Green családi eseményen! További információ: www.okozsibongo.hu [2023.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.28.]

