Kapcsolatok • Illényi Katica Ajánljuk! November 25-én jön az első Illényi Szalon Az Illényi Szalon kulturális programjai évente négy alkalommal kerülnek megrendezésre. Házigazdája Illényi Katica - Liszt-és Artisjus díjas hegedű-és theremin művész, Magyarország Kiváló és Érdemes Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja. Az első Illényi Szalon időpontja 2023. november 25. szombat 19 óra. Cím: Hubay terem, 1011 Budapest, Bem rkp.11. A Viktória hotel bejáratán belépve jutunk el a ruhatárig és a terembe.



Helyszíne a Hubay terem - amelyet Hubay Jenő, a méltán világhírű hegedűművész, zeneszerző, a Zeneakadémia egykori igazgatója Fő utcai otthonában hozott létre. Az 1920-as évektől itt kerültek megrendezésre Hubay zenedélutánjai. A terem korhű felújításával már eredeti pompájában csodálható meg. Mérete miatt összesen 55 szék helyezhető el a teremben.



Minden rendezvény egyben koncert és beszélgetés is, amelyeken az est házigazdája, Illényi Katica egy meglepetésvendéget is bemutat. Olyan művészeket, alkotókat, akik tehetségükkel és pályafutásukkal elismerésre méltóak, így életünkre is hatással vannak és hozzásegítenek egy felhőtlen kikapcsolódáshoz is.



A szalonba érkezőket welcome drink & falatok fogadják és mindenki egy Illényi Katica lemezt kap ajándékba.



A program(ok) este 7-órakor kezdődnek és 9 óráig tartanak.



7 óra és fél 8 között illetve fél 9 és 9 óra között a terem előterében és a teremben is van lehetőség kötetlen beszélgetésre, koccintásra. Az előadások - muzsika és próza - fél 8-kor kezdődnek, 60 percesek.



A székeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.



A termet 9 órakor kell elhagyni.



2024-ben negyedévente kerülnek megrendezésre az Illényi Szalon programjai. Tervek között szerepel az is, hogy a szalon állandó szalon tagsággal működjön a következő évtől. A tagság előnye, hogy a szalonestek lehetőséget adnak jobban megismerni az est házigazdáját és vendégeit, elsőként értesülni eseményekről, előadásokról, tervekről, kiadványokról, új hangszerekről és albumokról, külföldi koncertekről és utazásokról, kulisszatitkokról. A terem adottságai miatt áthidalja a közönség és a színpadon álló művész közötti távolságot és betekintést ad a színfalak mögé, egy bensőségesebb és személyesebb kapcsolatot megteremtésével, a klub-érzés átélésével. Végül, de nem utolsósorban az egész éves tagság esetén a részvétel is biztosított lesz ebben a csodálatos ámde nagyon kis teremben.



