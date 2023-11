Alcohol: Halál a májra - a Tankcsapda lesz az előzenekar a jubileumi bulin 20 év kocsMArock címmel hamarosan egy új albummal jelentkezik a Tóth “Csövi” Sándor vezette Alcohol zenekar. A korongra 10 feldolgozás, plusz két bónusz került, és sok-sok vendég teszi tiszteletét a dalokban. A CD a tervek szerint egy tematikus H-Music magazinnal együtt jön majd ki, amiben a zenekartagok mellett a lemezen szereplőkkel készült interjúk is helyet kapnak majd. Ennek első felvezetéseként megérkezett a Sing Sing örökzöld Halál a májra feldolgozása, és a hozzá készített videoklip - amiben vendégként Abaházi Csaba és Lévai Hangyássy László is szerepel! Csövi az ötletről és az albumról:

“Teljesen őszinte leszek… ez az ötlet kivételesen nem az enyém volt. (nevet) dr. Hartmann Kristóf, a kiadónk ‘vezére’ már három-négy éve ‘nyaggatott’ ezzel, hogy Alcohol névvel nehogy már ne csináljunk egy ‘kocsmás’ örökzöld slágerekből összerakott feldolgozáslemezt. Nekem nem volt ez ellenemre, de javasoltam, hogy legyen valami apropója is, mert a zenekar még sosem készített cover albumot. Természetesen a 20 év és a névválasztás megfelelő ahhoz, hogy ennek az anyagnak idén kell elkészülnie. Alcohol névvel, nehogy már ne mi csináljunk egy olyan dalokból álló lemezt, aminek a szövegeit évek / évtizedek óta éneklik az emberek, ezekre buliztak / buliznak. Minden dal más köntösbe lett öltöztetve, de azért zeneileg annyira lettek átdolgozva, hogy a közönség hamar felismerje őket, a szövegekhez nem nyúltunk. Reméljük, hogy sok embernek elnyeri majd a tetszését!”



Dallista (és közreműködők):

1. Bikini - Ki visz haza

(Németh Lojzi - basszusgitár, Lukács Peta - szólógitár)

2. Sing-Sing - Halál a májra

(Abaházi Csaba - ének, Lévai Hangyássy László 'Hangya' - basszusgitár)

3. Magna Cum Laude - Pálinka Dal

4. Junkies - Alkohol

(Szekeres András - ének, Barbaró Attila - gitár)

5. Charlie - Jég dupla whiskyvel

(Horváth Ákos - ének)

6. Skorpió - A folyóparton ülve

(Frenreisz Károly - ének, Cserfalvi Zoltán 'Töfi' - szólógitár)

7. Koncz Zsuzsa és az Illés - Mr. Alkohol

(Falusi Mariann - ének, Boros Béla - basszusgitár)

8. Beatrice - 8 óra munka

(Nagy Feró - ének)

9. Zorall - Miből főzzünk pálinkát?

(Lévai Hangyássy László 'Hangya' - basszusgitár)

10. Tankcsapda - Be vagyok rúgva

+bónusz

11. Ossian - Sörivók

12. Alcohol - Házam egy kocsma



November 26-án az A38 Hajón ünnepli 20. születésnapját az Alcohol, ahol a Tankcsapda hevíti fel a hangulatot, hiszen Lukácsék lesznek Csöviék előzenakara! Ahogy ők kommentálták: “Sokan mondták már, hogy ez biztos kamu… hát, nem az! Megígértük, megcsináljuk!”



Természetesen, mint mindennek, ennek is volt előzménye, tavaly decemberben, majd idén év elején több héten át játszott az Alcohol a Tankok előtt, vélhetően alaposan átbeszélték ezt az ötletet. - Sokat ivott a két zenekar a turnén, és viccesnek találták közben ezt a geget - magyarázta Bakó Csaba, a Tankcsapda sajtósa. - “A Tankcsapda klasszikus előzenekari státuszban lesz, mint anno, ezért is a legelső logó szerepel a kreatívokon. Gázsit nem kap.” 2023. november 26. Budapest / A38 Hajó - Alcohol 20 éves jubileumi koncert (előzenekar: Tankcsapda)

Jegyek



A közös megmozdulásról:

“Kezdhetném úgy a mondatot, hogy ‘emlékszem…’, de az hazugság lenne. (nevet) Elejétől kezdve kiválóan telt a turné, ahol mi voltunk a vendégek a Tankok előtt, és ez is valamelyik buli után alakult így egy ‘vidám’ éjszakán. Nyilvánvalóan valami zenekar-előzenekar dolog lehetett a beszélgetés tárgya, mert annyi rémlik, hogy Fejes egyszer csak közli, hogy ‘jó van akkor, majd mi leszünk az előzenekar’! Természetesen jót nevettem rajta, de a következő pillanatban meg Lukács már leokézta az ötletet. Eddig is szerettem a viszkit, de azóta még jobban! (nevet) Hétfőn azért felhívtam Fejes Tomit, aki ugyanúgy leokézta a sztorit, és mondta, hogy intézkedjek. Egyébként amellett, hogy ez egyfajta kedves, segítőkész gesztus, az én szememben egy igazi, tökös rock and roll húzás a Tankcsapda részéről, ezzel az igazi, teljes szabadság szellemben, hogy ‘mindenki bek@phatja, mi ezt is megtehetjük!’ Ezúton is köszönet nekik! Mindenkit várunk szeretettel a bulira november 26-án, ünnepeljük meg együtt az elmúlt 20 évet!” H-Music Hungary [2023.11.05.] Megosztom: