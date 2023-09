Hazatérek: Zártosztály - Dal- és klippremier 10 éves születésnapi koncert, valamint előrendelhető a Hazatérek című album A 2013-ban indult hazai hard rock supergroup Zártosztály első évtizedének megünneplésére, és ezt megkoronázandó, debütáló nagylemezének megjelenésére készül. A Hazatérek címet kapott album pólóval, szép nyomdai 10 éves koncertbelépővel kedvezményes csomagban, vagy önállóan már előrendelhető.



Az album első előfutáraként megérkezett a címadó dal, és a hozzá készített videoklip.



Kiss Zoltán a dalszöveg megszületéséről:

"A ‘Hazatérek’ saját élményem alapján íródott. 38 éven át laktam a szülőhelyemen, Pestszentimrén. Rengeteg emlék, barátok, (számomra) nagy események, bulik helyszínei. (nevet) Miután elköltöztem, évekig azt terveztem, hogy visszavásárolom a szülői házat és ott fogok élni. Sajnos, nem sikerült… de máig sokat eszembe jut!" Csillag Endre ‘Csuka’ a dalról:

“Szerettem volna egy egyszerű és közérthető dalt írni... olyasmit, ami mindenkihez és minden generációhoz szól. Zoli megtalálta hozzá a tökéletes témát, és szerintem nagyszerű szöveget írt rá! Persze, a lemezen lesznek keményebb és a tőlünk elvárt megszokott 'megnyilvánulások' is.” (nevet) Az eleinte “csak” örömzenélésre, és főként a ‘80-as évekbeli Edda dalok hiteles előadására összeállt - Csillag Endre, Mirkovics Gábor, Donászy Tibor alapította - formáció, Lázár Zsigmonddal a billentyűk mögött, idővel az egyre gyarapodó fellépések mellett saját szerzemények megírásába fogott (ennek volt kézzelfogható bizonyítéka a négy évvel ezelőtt megjelent Szétszakítva című négyszámos EP), majd a tavaly márciusi énekescserét követően, már Kiss Zoltánnal a fronton egy nagylemez elkészítése lett a cél. Ennek élő bemutatójára november 24-én, a Barba Negrában kerül sor, ami egyben a Zártosztály 10 éves születésnapi bulija is. A koncerten vendégként fellép a zenekar előző két énekese, Sipos Péter és Schrott Péter is.

Jegyek Ezt megelőzően több helyszínen is lehet találkozni az akut mániákus rock and rollt művelőkkel:

09.30. Kaposvár / Hang-Ár Music Pub

10.13. Győr / Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

10.21. Miskolc / Ady Endre Művelődési Ház



Zártosztály:

Csillag Endre “Csuka” - gitár

Mirkovics Gábor “Zserbó” - basszusgitár

Donászy Tibor “Tipcsi” - dob

Lázár Zsigmond - billentyűs hangszerek

