Misi mókus a színház erejével is segít! November 2-án különleges nézők érkeztek a Misi mókus musicalre a RaM-ArT Színházba, ugyanis a MiKoMi Kft. jóvoltából a délutáni, illetve esti előadáson több mint 250 nehéz helyzetben lévő gyermek és szülő tapasztalhatta meg azt a csodát, amire a mindennapokban ritkán adódik lehetőségük: hogy színházba mehessenek. A kezdeményezés keretében délután a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános iskola, az érdi Nefelejcs Lakásotthon lakói, este pedig a Baptista Szeretetszolgálat, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatott családjai vehettek részt a Misi mókus előadáson. A családi musical azon túl, hogy megismerteti kicsikkel és nagyokkal Tersánszky Józsi Jenő történetét, az elfogadásról, szeretetről és összetartásról szól, amelyre az embereknek különösen nagy szükségük van. „Mindig is szerettünk színházba járni, és szerencsésnek érezzük magunkat, mert módunkban áll színházjegyeket vásárolni. De tudjuk, hogy sok családnak ez megengedhetetlen luxus" – mondja Kósi Gábor, a MiKoMi Kft. egyik tulajdonosa, hozzátéve, hogy a gyerekelőadásokra kislányaikkal együtt mennek, akiket máris magával ragadott a színház varázsa. „Amikor először néztük meg a Misi mókus családi musical előadását, egyből arra gondoltunk, hogy ezt mindenkinek látnia kell" – fűzi tovább a gondolatot Gábor felesége, Kósiné Mihálkovics Edit, a MiKoMi Kft. társtulajdonosa, aki férjével egyetértésben szeretett volna meghívni a november 2-ai délutáni és esti előadásra gyermekotthonokban lakó gyerekeket, illetve olyan nagycsaládosokat, akik nem, vagy csak ritkán engedhetik meg maguknak a színházba járást. „Óriási élmény volt látni a boldog és elégedett szempárokat" – mesél a házaspár a tapasztalatokról. „Már el is döntöttük, hogy kezdeményezésünket folytatjuk, támogatjuk, hogy a következő, december 17-i előadásokon is részt vehessenek hasonló sorsú gyerekek, családok!" A Misi mókus alkotócsapata természetesen örömmel és szeretettel fogadta a családokat, és amiben csak tudták, segítették az ötlet megvalósulását. „A színpadon olyan történetek elevenednek meg, amik formálják a gondolkodásunkat, empátiát ébresztenek bennünk, ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek lássák ezeket az előadásokat" – mondta Peller Károly, a Misi mókus rendezője, hozzátéve, hogy a színház olyan hely, ahol bármi megtörténhet, és a hétköznap gondjait pár órára az ajtón kívül hagyhatjuk. „Amikor felgördül a függöny, csoda történik: hús-vér emberek előttünk változnak át különböző alakokká – a mi esetünkben állatokká, akiket emberi tulajdonságokkal ruházunk fel –, a velük történtek pedig hatással vannak a nézőtéren ülőkre." [2023.11.06.]

