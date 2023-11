November 8-án adják le a Skorpió 50 koncertet a tévében A legendás rockzenekar, a Skorpió jubileumi koncertjének műsorra tűzésével köszönti születésnapján az együttes frontemberét a Duna. A nagyszabású esemény felvételét november 8-án láthatják a nézők. A Kossuth-díjas Frenreisz Károly által alapított formáció 50 éve meghatározója a hazai könnyűzenének. A magyar beatzene ikonja tiszteletére november 8-án látható a Dunán a Skorpió 50 koncert. A hangszervirtuóz zenekar a Városligetben ezrekkel ünnepelte öt évtizedes fennállását, a zenetörténeti eseményt a közmédia örökítette meg. Az 1973-ban alakult rockegyüttes hazánk harmadik supergroupjaként jött létre, tagjai ismert formációkban tettek szert hírnévre. Frenreisz Károly Kossuth-díjjal és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett rockzenész, zeneszerző a 60-as évek óta emblematikus alakja a hazai könnyűzenének, a Metro és az LGT énekes-basszusgitárosa volt. A november 25-én kezdődő Csináljuk a fesztivált! zsűritagjának nevéhez olyan – a koncertfelvételen is elhangzó – slágerek kötődnek, mint az Azt beszéli már az egész város, az Így szólt hozzám a dédapám, a Folyóparton ülve, vagy a Vezess át az éjszakán. A generációkat összekötő dalok mellett ikonikus filmzenék is köszönhetők az idén 50 éves Skorpiónak: a Csak semmi pánik, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba, valamint A három testőr Afrikában című filmekben is elhangzik a zenekar valamelyik dala. Utóbbi alkotás egyik jelenetében még az együttes tagjai is szerepeltek. Frenreisz Károlyt nemcsak a színpadon láthatta a közönség, filmekben is játszott. A színészpálya nem állt távol tőle, hiszen féltestvére, a Jászai Mari-, Balázs Béla- és posztumusz Kossuth-díjas Latinovits Zoltán, valamint fivére, a Balázs Béla-díjas Bujtor István hazánk rajongott színészei voltak. A nyughatatlan bohémként is emlegetett előadó mégse cserélte le a színpadot, korábban az M5 kulturális csatornának úgy nyilatkozott: „Ha újrakezdhetném, akkor is rockzenész lennék…”. Skorpió 50 koncert – november 8-án 22:50-kor a Dunán. [2023.11.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.11.06.]

gazda szolgáltatás [2023.11.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu