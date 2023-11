Világsláger izgalmas új köntösben - a két tehetség közöse megérkezett Megérkezett Varga Szabolcs és Erményi Gabó közös videóklipje, amely Dear Evan Hansen slágerének a Waving Through A Window című balladának a feldolgozása. A két fiatal magyar tehetség ízlésesen nyúlt a dalhoz, kiváló éneklés - és zongorakíséret jellemzi az előadásukat. Nem véletlen egyébként a zenészek közös munkája, hiszen jó barátokról van szó, ez az "örömzenélés" pedig a felvételen is látszik.



A duó tagjai ifjú koruk ellenére már szép sikereket tudhatnak maguk mögött. Szabolcs a DAL című műsor 2020-as kiadásában szerepelt, Gabó pedig legutóbb Ceglédbercelen, a KertiPartiTúra programsorozaton adott sikeres szerzői koncertet.



A kisfilm pedig már nálunk is megtekinhető, melyet szeretettel ajánlunk: [2023.11.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.11.10.]

gazda szolgáltatás [2023.11.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu