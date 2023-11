Fából készült hangszerek nem csak zenei vénával megáldott gyerekeknek A fajátékok rendkívül népszerűek, nagyon sok környezettudatos szülő preferálja őket a műanyag játékszerekkel szemben. Ugyanakkor időről időre felmerül a kérdés, hogy van-e értelme fahangszereket beszerezni a babának vagy óvodáskorú gyermeknek. Nem új keletű örömforrás Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy a Peekabooshop.hu kínálatában is kapható fahangszerek napjainkban is megállják a helyüket, hogy már nagyanyáink is nagyon szerették ezeket a játékokat. A xilofon és a rumbatök már az ő idejükben is kapható volt, és épp annyira szerettek játszani velük, mint a mai gyerekek. A kicsik elsősorban azt szeretik a fahangszerekben, hogy mozdulataik hatására történik valami, vagyis a hangszer hangot ad ki. Ma már az egészen pici babáknak és a nagyobb, óvodáskorú gyerekeknek is bőven van miből válogatni. Sokáig a műanyag volt nagy sláger, azonban a környezettudatosság jegyében egyre többen döntenek a fa alapanyag mellett. Ha nem is ért véget a műanyag uralma, a fa akkor is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Milyen előnyökkel rendelkeznek ezek a játékok? A legnagyobb előny talán az, hogy a gyerek egyedül és társaságban is tud játszani vele. Miközben nagyon jól szórakozik, észrevétlenül fejlődik a finommotoros képessége, a kézügyessége, valamint a szem-kéz koordinációja. Ennek mértéke attól is függ, hogy a gyerek melyik hangszerrel játszik éppen. Muzikális családokban ennél jobb ajándékot el sem lehet képzelni. Ha a gyerek rendelkezik zenei vénával, akkor nagyon hamar meg fogja kedvelni ezeket a játékokat. Anyagukból kifolyólag strapabíróak, hosszú éveken keresztül jól funkcionálnak és esztétikusak maradnak. Márpedig ezek is fontos érvek a játékválasztás során. Milyen hátrányai lehetnek a fahangszereknek? Ha a gyerekek szempontjából nézzük, akkor semmi. Viszont, ha a szüleiket tekintjük…. Őszinték leszünk, egy idő után agyvérzés kerülgetheti a szülőt, ha folyamatosan ugyanazokat a dallamokat, hangokat hallja, naponta többször, akár több órán keresztül. Márpedig a fából készült hangszerek mindennek mondhatók, csak csendesnek nem. Főleg a furulya és a szájharmónika igazán hangosak, így ha érzékeny vagy a hangokra, akkor nem feltétlenül bizonyul jó választásnak. A másik dolog, ami hátrány lehet, hogy eleinte a gyerek nem igazán tudja, mit kell csinálni ezekkel a hangszerekkel, így segíteni kell neki, hogy ráérezzen a használatukra. Sok szülő azzal érvel ellene, hogy a gyerek egyedül nem foglalkozik a játékkal, így ott kell ülni mellette és vele együtt kell zenélni. Érdemes alaposan átgondolni egy-egy fából készült zenélő játék előnyeit és hátrányait, és ennek megfelelően meghozni a döntést. Kétségkívül előnyös, ha van otthon valamilyen zenei eszköz, azonban ha nehezen bírod az egész napos xilofonpüfölést vagy furulyázást, akkor jobb nem megvenni vagy félretenni, hogy mással is játsszon a gyerek. [2023.11.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.11.18.]

