Megérkezett! Meghitt karácsonyi dallal jelentkezett Hársházi Szabi Ha unod már a megszokott ünnepi dalokat, újíts be idén Hársházi Szabi „Karácsonyi emlék" című újdonságával. Meghitt hazai karácsonyi dal született, elgondolkodtató szöveggel a Hársházi – Lombos szerzőpáros közös alkotásának eredményeként. Az elgondolkodtató mondanivalóról, amit a „Karácsonyi emlék" című szerzemény hordoz magában Lombos Marci dalszövegíró így nyilatkozott: „Engem mindig megdöbbent, mikor gyerekeket életszerű helyzetekben látok, hogy mennyi lehetőség van bennük. Hogy mennyire tudják tiszta fejjel és szívvel nézni a világot, amit aztán mint egy játszótér járnak be. Aztán jövünk mi - felnőttek - a magunk hülyeségeivel, rosszul kódolt reflexeivel, és elhangoljuk őket. Pedig hiszem, hogyha hagynánk őket jobban érvényesülni, és figyelni rájuk, sokkal többet ki lehetne hozni abból a masszából, amit mi életnek hívunk, és ez alatt nemcsak a saját életünket értem, hanem úgy általában ezt a nagy körforgást. Tulajdonképpen erről szól a dal… egy nagy "bárcsak" azért, hogy minden gyereknek lehessen esélye a felnőttek bizalmára, a szeretetre." A dal hangzásban a '90-es évek R&B zenéit idézi meg, karácsonyi csilingelő hangszínekkel „fűszerezve". A gospel-es beütésű vokál felrakások is zseniálisak. A produceri munka Hársházi Szabi munkáját dicséri. A „Karácsonyi emlék" című alkotás 2023. november 26-tól elérhető az összes ismert online zenei platformon és kapott egy dalszöveges videót is YouTube-ra: [2023.11.26.]

