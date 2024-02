David Ellefson: a Megadeth egykori basszusgitárosa önálló turnén érkezik Budapestre A Grammy-díjas basszusgitáros, David Ellefson most tavasszal indítja Bass Warrior című önálló turnéját, számos európai várost, március 5-én Budapestet is érintve. A Megadeth alapító tagjaként ismert Ellefson zenész társaival a koncerteken számos klasszikus nótát és saját szerzeményeit is előadja majd, de némi kötetlen csevegésre is lesz mód. David Ellefson három évtizedig volt a Megadeth ritmusszekciójának tagja basszusgitárosként. A márciusban induló önálló turnéja kapcsán saját pályafutásáról így mesélt: „Úgy tekintek magamra, mint egy zenész-harcosra, akinek a basszusgitárja szabja meg az irányt. Nagy örömmel adom elő újra a korábbi slágereket, miközben megosztok a közönséggel néhány humoros sztorit arról, hogy hogyan születtek… hiszen sokuknak igencsak kalandos története van!” A turnén elkíséri őt az olasz gitáros, Andy Martongelli is, aki barátként és közreműködőként régóta dolgozik együtt Daviddel a szóló vállalkozásain, mint a például a korábbi Basstory, az Ellefson-Soto és az Altitudes & Attitudes turnék. Mellettük Roberto Pirami dobos (Michael Angelo Batio, Rowan Robertson, Gus G), Titta Tani (Ehfar, ex-drummer of Claudio Simonetti's Goblin) énekes és Walter Cianciusi (Geoff Tate Band) ritmusgitáros lép majd fel. A március 5-ei, budapesti koncert hangulata minden bizonnyal barátságos és közvetlen lesz, de ha szeretnénk még közelebb kerülni a zenészekhez, akkor erre is lehetőségünk van: a kiegészítő VIP jegyet megvásárlók hamarabb léphetnek be a helyszínre, ajándék pengetőt és dedikált fotót kapnak, és külön is találkozhatnak Daviddel, ahol közös fotó készítésére és autogramok begyűjtésére is lehetőség lesz. a Livesounds bemutatja: Bass Warrior Tour

2024. március 5., kedd 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

David Ellefson featuring Andy Martongelli

Belépő: elővételben 8500 Ft, a koncert napján 9500 Ft

Jegyek a Tixánál és a Ticketportálnál.

[2024.02.21.]