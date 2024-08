Képgalériák • SZiget Fesztivál 2024 első nap Megnéztük a 2024-es Sziget Fesztivál első napját - képekkel Két évvel ezelőtt azt hittük, a Szigeten végleg átvették a hatalmat a holland tinédzserek és DJ-szettek. Idén ez árnyaltabb volt: a fiatalok mellett láttunk öreg hippiket is színes ruhában, családokat kisgyerekkel, a tér közepén porban fekvő szerelmeseket - azért a Sziget még mindig a régi... Idén sokkal kevesebben voltak az első napon, mint tavalyelőtt: a bejáratnál is rövidebb volt a sor, és bár a kempingek tele voltak sátorral, az átellenes oldalon szokatlanul kényelmesen lehetett sétálni. Idén is klasszak voltak az élő szobrok - a legjobb a DJ páros volt, akik szoborhoz képest zakatolós techno-t játszottak az érdeklődőknek. Érdekes volt a Sakk Sátor, egy büfé, ami mögött sakkozni lehet. Azt mondjuk nem tudom, a sakkozáshoz szükséges koncentráció hogyan lehetséges a folyamatos dübörgésben... Nagyon jól nézett ki a Bolt Partyaréna, kár, hogy a többi helyszínnek nincs hasonlóan jól kialakított design-ja. Megnéztük Kylie koncertjét: az énekesnő kedves, energikus és szexi volt. A ruhái klasszak voltak, a Merő Péter által készített ruhát viszont nem vette fel. Sajnos a dalai kevésbé voltak ismertek, és sok közülük fél-playbackről szólt, de a zenéje így is megmozgatta a Nagyszínpad közönségét. Azért el tudom képzelni, hogy Azahriah holnap jobb bulit csinál majd... Kylie után az ABBA Tribute zenekart néztük meg a Jukebox by Snowattack színpadon. Rosszul voltak hangosítva: a gitáros őrülten tépte a húrokat, de ebből kb. semmit sem lehetett hallani, ahogy az énekesnőket is alig. Nem mintha ez zavarta volna a közönséget: a megjelent kb. négyezer tinédzserből mindenki tudta minden dal szövegét, pedig amikor ezek a dalok slágerek voltak, nem hogy ők, de még a szüleik se nagyon éltek... A Sziget Fesztivál természetesen pörög tovább, felsorolhatatlanul sok programmal és koncerttel, a szokásos nagyszerű hangulattal, részletek a fesztivál honlapján: https://szigetfestival.com/hu/timetable Szatmári Péter Sziget Fesztivál első nap 2024 - klikk a fotóra [2024.08.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.09.]

