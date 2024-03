Kapcsolatok • Geszti Péter Kapcsolódó események • Geszti Sixty - Aréna show

[2025. január 25.

szombat 20:00 ] Geszti Sixty az Arénában 2025-ben - jegyek itt A legnagyobb slágerek Geszti Péter (és bolygónk) meghatározó korszakaiból, Rap+Az, zene+stand up, vidám időutazás, meglepő fordulatok, korszakos vendégek, és egyedülálló AI látványosság! Egyszer volt, hol nem volt, és azóta is van.

Geszti.

Ennyi.

Mennyi? Hatvan. AZ ENERGIA MEG A TÖMEGVONZÁS – EZ A GESZTI SIXTY

Műsor: Geszti fullba’

A legnagyobb slágerek Geszti Péter (és bolygónk) meghatározó korszakaiból, Rap+Az, zene+stand up, vidám időutazás, meglepő fordulatok, korszakos vendégek, és egyedülálló AI látványosság! GESZTI CSAK EGY VAN. DE SOKFÉLE.

A ’90-es években nem volt TikTok, Facebook, YouTube, sőt internet sem, úgyhogy Geszti Péter első nagy dobása, a Rapülők CD-n, sőt kazettákon terjedt el, de egy pillanat alatt ám, az egész országban. Azóta Geszti Magyarország egyik legismertebb előadója. A ’80-as évek europopjába belefásult, jó tánczenére vágyó közönség azonnal megszerette Gesztit, Berkest és Michelt, vagyis a Rapülőket, és nemsokára ember nem volt Záhonytól Letenyéig, aki ne az ő slágereiket dúdolta volna. Magyarul rappelni? Kiderült, hogy lehet, főleg Gesztivel, akinek már akkor is nagyon ment a pofátlanul jó nyelvtekerés. Geszti Pétert a dalai, teljesen egyedi szövegei mellett ország- és hangulatjavító akciói az Arc plakátpályázattól a Nemzeti Vágtáig, valamint sokoldalú, kreatív egyénisége emeli ki a kortársak közül. Geszti nem egyhangú, és sohasem unalmas. Bátran mászkál ki-be különböző műfajokba, és mindig teker is rajtuk egy kicsit, hogy komfortos legyen – neki is, meg mindenkinek. Itt van A dzsungel könyve, A Pál utcai fiúk, az Ezeregy Éjszaka – csodálatos musicalek szövegei fűződnek a nevéhez. És a sok zseniális dal a Kalózokból, majd az ebből születő Jazz+Az, ahol Dés László zeneszerző gondoskodott a hibátlan minőségről, némi fegyelmet is vitt a zabolátlanságba – és így Geszti, ez a kelet-közép-európai karma-kaméleon még egy új oldaláról mutatkozhatott be. Dés László, Kozma Orsolya, Váczi Eszter, Behumi Dorottya és az örökmozgó Geszti – a Jazz+Az elvarázsolta a jazzrajongókat is, meg mindenki mást is. MESSZE NINCS VÉGE…

2006-ban a Riszájkling a pompásan újrahúzott Rapülőkkel kétszer is megtöltötte az Arénát, majd azonos címmel kiadtak egy különleges albumot. Nyilván aranylemez lett. Geszti írt slágert Wolf Katinak, dolgozott Zsédával, Rúzsa Magdival, és sok más tehetséget repített magasabbra az X-Faktor mentoraként, majd 2011-ben új zenekart hozott létre Gringo Sztár néven Gereben Zitával és Sapszon Orsolyával. Kozmopuritán popzenéjük – reggae, jazz, pop, rap, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből – meglepő fordulatokat hozott. A Gringo Sztár fellépett az Élet Menete rendezvényen is, itt játszották el a nagy port kavaró Sting feldolgozást, A Hungarian in Europe című dalt. 2016-ban (meg)jött a Létvágy, egy energikus pop-rap-elektro album. Geszti az album minden dalához más zeneszerzőt és énekest kért fel a közreműködésre, többek közt. Az énekesek közt Wolf Kati, Váczi Eszter, Oláh Gergő, Kowalsky, Rácz Gergő, Tóth Gabi, Ambrus Rita, Siza, a zeneszerzők közt Erdélyi Péter, Rácz Gergő, Rakonczai Viktor, Puskás Peti, Lotfi Begi, Kálmán Tamás, Vödrös Marci voltak. Sikerről sikerre a koncertszínpadokon is. 2017-ben dupla Rapülők, majd 2020-ban Jazz+Az a Papp László Sportarénában, 2021-ben a VeszprémFesten és a Tokaj Fesztiválkatlanban, majd Best of Geszti országszerte, nyaranta a margitszigeti szabadtéren, telente a Kongresszusi Központban. Tavaly áprilisban pedig elindult Váczi Eszterrel közös színházi koncert-estje, Vabadaba címmel. De mikor alszik? A Geszti Sixty Aréna Show-ig biztosan nem. Egy színes egyéniség slágerekben és energiákban gazdag születésnapi nagykoncertje 2025. január 25-én az Arénában. Jegyek kaphatók 2024. március 20-án, szerdán 11 órától:



