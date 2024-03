A Landmvrks koncertje átkerül az Akvárium Klub NagyHallba

A francia LANDMVRKS koncertjére akkora érdeklődés volt, hogy közel két hónappal a buli előtt el is kelt minden jegy, így örömmel jelentjük be, hogy a zenekar május 2-i koncertje átkerült az Akvárium Klub NagyHalljába. A LANDMVRKS előtt a The Devil Wears Prada, a Like Moths To Flame és a Guilt Trip játszik.

Nyár elején igazi tüzes, metalcore estére számíthatunk. A LANDMVRKS eddig három lemezt adott ki, legutóbb a 2022-es Lost in The Waves című albumot, ahol a metalcore, a hardcore punk és a popos punk-rock keveredik helyeként hip-hop-szerű hatásokkal. A zenekar korábban is szívesen kísérletezgetett, inspirációik között tartják számon a Bring Me the Horizon, az Architects és a Day to Remember dalait is. A francia banda év elején adta ki legújabb, Creature című klipes dalát, amely egy filmszerű és brutálisan gyönyörű klipet is kapott, így várhatóan ez is felkerül majd a budapesti concert setlistjére.

Az estre a koronát a metalcore nagyöregének számító The Devil Wears Prada, a Like Moths to Flame és a Guilt Trip teszik fel.

Jegyek

[2024.03.22.]