LANDMVRKS koncertje tüzeli fel az Akvárium közönségét Igazi tüzes metalcore estére készülhetünk május 2-án az Akvárium Klub KisHalljában, ahol a francia LANDMVRKS lép fel, előttük pedig a The Devil Wears Prada és a Like Moths To Flames izzítják be a hangulatot. A francia LANDMVRKS pályafutása még 2014-ben indult, Coldsight néven, amikor Florent Salfati és Nicolas Soriano alapítótagok úgy döntöttek, hogy tapasztalt zenésztársakat maguk köré gyűjtve ideje létrehozniuk saját, egyedi zenei univerzumukat. A hosszú keresgélés végére nemcsak az induló felállás született meg, de a LANDMVRKS név is, amellyel mára beírták magukat a metalcore színtér stabil tagjai közé. A zenekar eddig három lemezt jelentett meg, legutóbb a 2022-es Lost in The Waves című albumot, ahol a metalcore, a hardcore punk és a popos punk-rock keveredik helyeként hip-hop-szerű hatásokkal. A zenekar korábban is szívesen kísérletezgetett, inspirációik között tartják számon a Bring Me the Horizon, az Architects és a Day to Remember dalait is. Az estét két másik metalcore banda teszi teljessé. A The Devil Wears Prada már szinte a műfaj nagyöregének számít, 2005 óta szállítják dalaikat. Zenéjükben szívesen támaszkodnak a kontrasztokra, ügyesen egyensúlyoznak a fémes turbulencia, a hardore szellemiség, a dallamos örögűzés és a líraiság között. A zenekar tagjai ezen szélsőségek között navigál, megteremtve ezzel folyamatosan változó, jellegzetes stílusukat, amely a csapat nyolcadik, Color Decay című lemezére is érvényes. Az este harmadik résztvevője az ohiói Like Moths to Flames. A csapat tagjai korábban olyan zenekarokban játszottak, mint az Emarosa, az Agraceful, a Crimson Armada és a My Ticket Home. Eddig négy stúdióalbumot és három EP-t jelentettek meg, így bőven less miből válogatni a május 2-I setlistre, az Akvárium Klubban. [2023.10.05.]