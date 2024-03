Saját bulival tér vissza az Unprocessed A német progresszív metál bandát legutóbb a Tesseract vendégeként láthattuk, most pedig eljött az idő az Unprocessed számára, hogy önálló headlinerként hódítsa meg a Dürer Kertet október 15-én. Az Unprocessed a modern és progresszív metál világának innovatív ereje, a német bandát a műfaji korlátokon túllépő, egyedi megközelítésükért dicsérik. Legújabb albumuk, a '...and everything in between' az Unprocessed eddigi legteljesebb albuma. Gyönyörűen dallamos, intenzíven brutális, technikailag lehengerlő és hookokkal teli - ez az az album, amely határozottan felhelyezi őket a térképre, mint olyan előadót, akire érdemes odafigyelni. A német kvartett a futurisztikus gitárvezérelt metál új evolúcióját képviseli. A banda elmondása szerint az "...and everything in between" szó szerint úgy írható le, mint minden, ami az élet szélsőségei között van. A dühöt, bánatot, nosztalgiát, szerelmet és félelmet feldolgozó album a személyiség különböző árnyalataira reflektál, amelyekből mindenki áll (pl. mindenkiben ott van a gonosz)." Decemberben kiadott új lemezüket olyan neves magazinok dicsérték, mint a Kerrang!, vagy a Metal Hammer, előbbi úgy hivatkozott az új anyagra, mint egy nagy adag friss levegőre, a metál világában. Jegyek [2024.03.10.] Megosztom: