Paul McCartney halott a Carson Coma új dala szerint Az összeesküvés-elméletekre reflektál a Carson Coma eddig legromantikusabb dala. A Paul McCartney halott? - a nemrég megjelent Frida Kahlo mellett - a zenekar ötödik születésnapi koncertjén lesz először élőben hallható, április 6-án, az MVM Dome-ban. A Paul McCartney halott? fekete-fehér klipjében a zenekar tagjai megidézik az ‘50-es évek híresen rossz sci-fijeit, benne filmes bakikkal és táncoló űrlényekkel. ,,A dal címe a Paul McCartney halott elnevezésű konteóból adódik, miszerint a neves zenész 1966-ban elhunyt és a Beatles fennmaradása érdekében egy dublőrrel helyettesítették. A különféle összeesküvés-elméletekre reagáló refrén mellett egyébként egy szerelmes számról van szó, az egyik eddigi legromantikusabb Carson Coma dalról. Félresikerült egyéjszakás kalandok, laposföldhívők, szétvert barcelonai lakások, megérkezés” - meséli a dalról Héra Barnabás, a zenekar dobosa.-,,Régóta szerettünk volna már egy fekete-fehér klipet, ez ennek szellemében pedig az 50-es évek rossz sci-fi filmjeire utal, tele az Ed Wood-féle bakikkal.” A videót Fekete Xénia rendezte. Az új dal immáron a második a zenekar készülő ötödik nagylemezéről, a március elején megjelent Frida Kahlo után. Carson Coma X Beton.Hofi - Frida Kahlo Frida Kahlo a zenekar első hip-hop kollaborációja Beton.Hofival. A Miki357 által rendezett klipes dalról Fekete Giorgio, a zenekar frontembere így nyilatkozott: ,,A dal a klasszikus magyarországi mainstream hírességek (valóságshow-győztesek, X-Faktor zsűri, stb.) iránti megvetésemről szól, Frida Kahlo (aki viszonylag ismeretlenül halt meg) és férje, Diego Rivera, korának elismert művésze példáján keresztül. Hosszú távon az igazi tehetség mindig kifizetődik - még akkor is, ha addigra a művész már rég halott. Legalábbis remélem, lol.” A videó látványvilágért Cseh Renátó felelt, aki a nagy sikerű Szegény párák című film látványán is dolgozott. Egész napos Carson Coma születésnap A számokat a közönség 360 fokban hallhatja élőben először a Carson Coma ötödik születésnapi koncertjén, amely előtt a rajongók egy warm up partyra is csatlakozhatnak. A Telekom Electronic Beats ugyanis egy egész napos programra készül a Carson Coma április 6-i MVM Dome koncertjére érkező korai madaraknak, az épület előtti téren már déltől változatos programokkal készülnek. A hangolódásban olyan előadók segítenek, mint Hegedűs Józsi, aki előzenekarként egy turnéra is elkísérte a fiúkat, a Szelektorban feltűnt, kellemes elektropopot játszó Flanger Kids, Agata Angilella és zenekara, a Damara, a Giliszta és a Hari_drama sokszínű zenésze, Fodor Dávid és a Carson Coma első Palántaprogramját megnyerő Telehold zenekar. A koncertek mellett kvízzel, fotófallal és zenekari mörcsökkel várják a legnagyobb carson komákat, az estére való frissentartást pedig étel- és italpultok garantálják. Jegyek Fotó: Komróczki Dia

