Eddigi legnagyobb koncertjére készül a Halott Pénz Az ország egyik legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz 3 teltházas Budapest Aréna és 12 teltházas Budapest Parkos koncert, rengeteg sláger és szakmai díj után emeli a tétet, és 2024. június 8-án a Puskás Arénában a rajongóikkal együtt egy felejthetetlen show-val ünneplik meg a Halott Pénz-sztori 20. születésnapját! 2004-ben jelentek meg Marsalkó Dávid első dalai Halott Pénz néven, 2013 óta pedig már egy hétfős zenekarral vált egy ország kedvencévé. Az elmúlt 10 évben nincs olyan hazai slágerlista, amelyen ne szerepelne a Halott Pénz neve, napjainkban az ország egyik legnépszerűbb zenekaraként ünnepelhetjük őket. Az első áttörést 2012-ben a Feneked a gyengém című dal jelentette, majd a Szólj anyunak, hogy a városban vagyok-lemez után kiderült, közel sem egyslágeres csodáról van szó. Az olyan dalokkal, mint a Minden szobába kell álom vagy az Ugyanúgy hallasz bizonyították, hogy szövegeikkel tudnak igazán mélyre is menni és a mai napig szlogen szinten működő, mindenki által ismert és idézett, maradandó sorokat írni. Az olyan számokkal pedig, mint az Amikor feladnád vagy az Élnünk kellett volna képesek sokaknak erőt adni a nehéz pillanatokban is. „A Halott Pénzt a közönség szeretete vitte végig azon a különleges úton, amit eddig bejártunk és most együtt elértünk oda, hogy becélozhatjuk Magyarország legnagyobb koncert helyszínét, a Puskás Arénát! Szeretném, ha együtt ünnepelhetnénk ezt a 20 évet mindenkivel, aki szereti a dalainkat és megígérjük, hogy új szintre fogjuk emelni a hazai koncertélmény fogalmát!” - mondta el a jubileumi koncert apropóján Marsalkó Dávid. A Halott Pénz 20 éves története is kiváló példa arra, hogy kitartással és elhivatottsággal bármit el lehet érni. Az első teltházas klubkoncertek után – elsőként töltötték meg három egymást követő este az Akvárium NagyHallt – hamar a fesztiválok headliner sávjában találták magukat. A Halott Pénz egyike azon kevés hazai zenekaroknak, akik a Sziget Fesztivál Nagyszínpadának is visszatérő fellépői, a legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínnek számító Budapest Parkban már tizenkétszer adtak teltházas koncertet. Sőt, közben háromszor megtöltötték a Papp László Budapest Sportarénát is, most pedig itt az ideje, hogy a 20. születésnapjuk alkalmából még eggyel emeljék a tétet és hazánk legnagyobb koncerthelyszínén, a Puskás Arénában adjanak feledhetetlen koncertet 2024. június 8-án. A belépők elsőként augusztus 16-án 10 órától a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők, a teljeskörű jegyértékesítés pedig augusztus 18-án, 10 órakor indul a www.livenation.hu oldalon.



