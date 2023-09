Most jelentették be! Carson Coma 2024. április 6-án az MVM Dome-ban lép fel A Carson Coma az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai sikersztorija gitárzene fronton, négy év alatt négy nagylemezt jelentettek meg, kétszer is megtöltötték a Budapest Parkot és szinte nincs olyan hazai fesztivál, ahol ne kérné őket a közönség. A zenekar jövőre egy fergeteges koncerttel ünnepli meg ötödik születésnapját április 6-án az MVM Dome-ban, a csapat eddigi legnagyobb bulijával. A Carson Coma 2018-ban tűnt fel, kezdetben angol nyelvű, a ’60-as évek gitárzenéjét hozó dalokkal. A következő évben megjelenő debütáló lemezükön két dal kivételével már mind magyar nyelven íródott, amelyekkel végképp megnyerték a közönséget: első születésnapjukon telerakták az Akvárium Klub KisHallját, 2020-ban pedig már a Dürer Kert Nagytermét is megtöltötték, miközben olyan slágereket jelentettek meg, mint a Peti és Én vagy az Én Még Sohasem. A zenei szakma rögtön Fonogram-díjjal ismerte el a zenekart az év felfedezettje kategóriában, a Magyar Klipszemlén kreatív klipjeikért pedig több díjat is bezsebelhettek már az elmúlt években. A Bóna Zsombor, Fekete Giorgio, Gaál Péter, Héra Barnabás, Jónás Attila és Kun Bálint alkotta formáció 2022-es, Digitális/Analóg című lemezével az MTVA EMA legjobb magyar előadónak járó elismerést is átvehette Düsseldorfban, teltházas koncertet adtak a Budapest Parkban és végképp elfoglalták helyüket a fesztiválok nagyszínpadán is. A zenekar csavaros, humort sem nélkülöző szövegeivel nem csak szórakoztat, de gyakran reflektál aktuális társadalmi kérdésekre is, remekül rezonálva nemcsak a huszonévesek, de az idősebb korosztályok hétköznapi gondolataira, problémáira is. Társadalmi szerepvállalásukért az RTL Év Embere-díj dobogós helyén szerepeltek. A Carson Coma idén tavasszal IV címmel jelentette meg legújabb albumát, amely mind témáiban, mind zeneileg egy érettebb, a kamaszkort hátrahagyó, a fiatal felnőttkorba belépett zenekar képét sugározza, az olyan erős dalok pedig, mint a Feldobom a követ vagy a Nagykabát, még szélesebb közönséghez juttatta el zenéjüket. Az öt év alatt a zenekar az egyik legsikeresebb hazai rockzenekarrá vált, idén végigfesztiválozták a nyarat, több mint 20 ezren tomboltak rájuk a Budapest Parkban, valamint a Sziget nagyszínpadán is felléptek, így most itt az ideje, hogy az MVM Dome-ba invitálják az összes rajongójukat és együtt ünnepeljék a zenekar ötödik születésnapját április 6-án egy fergeteges bulival. “Számunkra is teljesen új, izgalmas koncepcióval készülünk: a klasszikus színpad-közönség távolságtartós farkasszemezése helyett azt találtuk ki, hogy a nézőtér közepén állítjuk fel a színpadot, így a közönség minden irányból a lehető legközelebbről tudja nézni azt, ahogy eljátszuk az elmúlt 5 év slágereit. Továbbá az is elmondható, hogy ez az első olyan koncertünk, aminél ennyire kiemelt figyelmet fordítottunk a vizuális elemek kitalálásánál - az biztos, hogy megismételhetetlen este lesz!” A koncert jegyei elsőként a Carson Coma Zsibongó tagjai számára lesznek elérhetők szeptember 4-én 10 órától, 72 órán keresztül. A regisztrált Live Nation tagok számára 7-én 10 órakor nyílik meg az elővásárlási lehetőség, a teljeskörű jegyértékesítés pedig szeptember 8-án, 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu oldalon keresztül. [2023.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.27.]

