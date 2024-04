Szörnyek és Valhalla harcosok szeánsza a Barba Negraban

Több év várakozás után visszatértek hozzánk a finn rock szörnyek, a friss, német/olasz tagokból álló All For Metal zenekar társaságában.

Jómagam az All For Metal zenekart bármennyire frissek, fanként kedvelem, a Lordi pedig szerintem mindenki számára ismert, régóta kíváncsi voltam rájuk.

Egyik zenekarban sem csalódtam.

Az All For Metal zenekar első pillantásra közhely puffogtató metal bandának tűnhet, de ezt annyira kreatívan és kikacsintósan viccelődve, mégis profin művelik, hogy imádni való a banda. A két énekes Antonio, a szépfiú és a magas hangok mestere (szerintem és barátaim véleménye szerint is Tobias Sammet hangjához hasonlítható az éneklési stílusa, csak Antonio hibátlanul hozza a magas hangokat is). Aztán ott van Tim „Tetzel” a „küklopsz” méretű, mély hangú, olykor minimális hörgésért is felelős „pankrátor” énekes, aki már a színpadi megjelenésével is vonzza a tekinteteket.

Természetesen a harmadik dal környékén máris félmeztelenre vetkőztek a srácok, amiben semmi kivetnivalót nem találtam, (mondjuk addig sem fedte őket sok ruhadarab a bőrnadrágokon és vállpajzson, láncokon kívül).

A basszeros illetve a dobos álarcban muzsikáltak, többiek feketével sminkelve, ahogy azt az ilyen harci metal csapatoknál illik. A zenekar egyik fő példaképe a Manowar, ez mondjuk tagadhatatlan első blikkre is.

A basszeros a zenekar mókamestere is, lejött az árokba is a lírai daluknál -„Legends never die”- pengetni, azaz egy rajongóval az első sorból pengettette a húrjait, majd pacsizással jutalmazva a hölgyet visszatért a színpadra.

Antoniot olykor felkapta Tim a vállára fél kézzel, így énekeltek duettet, néha a lányokat is felkapta. A lányok természetesen a férfi szemek örömére végig táncolták a showt szintén lenge öltözetben, illetve az egyik lány, Jassy, egyben gitáros is.

A „Hear the Drum” dal a két táncos lány óriás dobon való dobolásával indult, majd két zenekaros pólót is behajigáltak a közönségbe, ezzel is felhívták figyelmünket, hogy támogassuk őket vásárlással a merchandise pultnál.

Én imádtam őket, ahogy félig komolyan - Antonio nagyon komoly hangterjedelemmel bír, tavaly is megbizonyosodhattunk erről például az Induction koncerten, ahol ő helyettesítette akkor az énekest -, félig pedig viccelődve kikacsintósan kicsit magukat is parodizálva hergelték a közönséget.

Jut eszembe, természetesen az All For Metal zenekarnak is tagja Tim Hansen gitáros - azaz Kai Hansen fia - aki éppen az én oldalalom állt (a másik anyazenekarában –Induction - a színpad másik oldalán szokott), és második sorból bizonyosodhattam meg róla ismét, hogy az alma nem esett messze a fától, nem csak külsőre, gitár játékban is apja nyomdokain halad.



„Pankrátor” énekesünk mikrofonállványa egyébként nemes egyszerűséggel kard formájú volt. Ő hol kalapácsot lengetett, hol csak öklével csapkodta a levegőt, hol egyik emelvényről szaladgált a másikra.

Nagyon jól szórakoztam, főleg Antonio szuggeszivitása is magával ragadott.

Koncert után először a két énekes, Tim és Antonio, majd a legvégén - Lordi után - az egész csapat kijött csoportképekre, szelfikre a rajongókkal.

Antonio csak nekem kb. hatszor mondta el, hogy vegyek valamit a merchben, megtettem, házi feladat teljesítve, alá is firkantottam velük a lemezt.

Kis szünet után következtek kedvenc szörnyeink.

A finn Lordi ugyan 1992-ben alakult, de 2006-ban lettek ismertek világszerte, amikor megnyerték az Eurovíziós dalfesztivált a „Hard Rock Hallelujah” dalukkal.

Színpadon főleg a látványra alapoznak, hatalmas szörny jelmezekben, álarcokban, horror show elemekkel operálva.

A zenekari tagok vetésforgóban szaladgáltak a színpad két végén, Mr. Lordi inkább csak sétálgatott. Olykor megjelent a kaszás, vagy épp letépték a billentyűs hölgy fejét, hogy utána visszaszerelve újult erővel zenélhessen feltámadva. A gitáros a gitárszólónál a levegőbe emelkedett. Mr. Lordi hol farkas, hol medve álarcban jött fel a színpadra, ránézésre is minimum tíz kg lehet a szerkó amiben feszít a színpadon.



Az egyik látványelemnél volt egy kis baki, amikor is démoni szárnyakat kapott Lordi úr, de csak a jobb oldali szárnya nyílt ki. Lazán túllendült a bakin, ezt nevezik profizmusnak.

A dobszóló a Star Wars főcím dala volt, a dobverőkkel fénykardként suhintott dobosunk. Egy másik dalnál füstszóró pisztollyal lövöldözött frontemberünk, majd előkerült egy láncfűrész, egy füstöt okádó kígyó, illetve a koncert vége fele pisztolyból lőtt konfetti amikor is a sláger dalukkal zárult a műsor.

(Az összes látványosságot igyekeztem rögzíteni videón, van amit csak röviden, van amit teljes dal terjedelemben, lent a linkre kattintva megnézheti mindenki igény, esetén).

Nagyon jól szórakoztam. Lehet, hogy egyedül vagyok ezzel, de nekem némelyik látványelemnél a 2017-es FeZen fesztiválos Alice Cooper koncert jelenetei jutottak eszembe, de ez lehet, csak az én fejemben van így.

Mindenesetre nagyon jó buli volt, mindkét zenekart imádtam (bocsi, de én az All For Metalt egy picivel jobban, az, az én világom).

Köszönet a szervezésért a Livesounds csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist

All For Metal

1. All for Metal

2. Fury of the Gods

3. Raise Your Hammer

4. Born in Valhalla (Prophecy of Hope)

5. Mountain of Power

6. Hear the Drum

7. Legends Never Die

8. Gods of Meta

9. Goddess of War

Lordi

1. Unliving Picture Show

2. Lucyfer Prime Evil

3. My Heaven ls Your Hell

4. Blood Red Sandman

5. Drum Solo

6. In the Castle of Dracoolove

7. Scarecrow

8. Thing in the Cage

9. Keyboard Solo

10. The Children of the Night

11. Who's Your Daddy?

12. Wake the Snake

13. Bass Solo

14. Kalmageddon

15. Shotgun Divorce

16. Guitar Solo

17. Inhumanoid

Encore:

18. Dead Again Jayne

19. Devil ls a Loser

20. Would You Love a Monsterman?

21. Hard Rock Hallelujah

[2024.04.04.]