Búcsúzik a Mr Big

Budapest is szerepel a Mr Big búcsúturnéjának tavaszi állomásai között: április 7-én a Barba Negrában lép fel Eric Martin, Paul Gilbert, Billy Sheehan és Nick D’Virgilio. A programban pedig szerepel a teljes Lean Into It album, a 35 éves pályafutás többi nagy slágere mellett.

A Mr. Big utolsó világkörüli turnéja javában zajlik: a BIG Finish nevet kapó eseménysorozat az Egyesült Államokat, Japánt és Európát is érinti. A fellépéseken Eric Martin (ének), Paul Gilbert (gitár és ének), Billy Sheehan (basszus és ének) és Nick D’Virgilio (dob és ének) teljes egészében előadja az 1991-es Lean Into It albumot. Ez az a nagylemez, ami megjelenésekor számos nagy slágert hozott, mint például a Just Take My Heart és a To Be With You.

A Mr Big története még 1988-ban indult, Los Angeles-ben. A nagy hard rock korszak egyik utolsó képviselőjeként jelentek meg, jóllehet már a kezdetektől inkább a lágyabb, líraibb hangvétel jellemezte őket, felejthetetlen dallamokkal és énekharmóniákkal. A ’90-es évek elején, a To Be With You révén elért áttörés után az egész évtizedben aktívak maradtak, és jó pár albumot adtak ki, később Paul Gilbert helyett Richie Kotzen bevonásával. A csapat végül 2002-ben fejezte be működését, egészen a 2009-es újraindulásig.

A Mr. Big utolsó stúdióalbuma, a Defying Gravity 2017 júliusában jelent meg, és az utolsó koncertjüket Pat Torpey-vel az angliai Wolverhamptonban adták 2017-ben. A banda eredeti dobosa és társalapítója, Torpey 2018-ban vesztette el harcát a Parkinson-kórral szemben, így a többiek arra jutottak, ideje lezárni ezt a fejezetet örökségükben. A búcsú idejére Pat Torpey helyére a zenekar barátja, Nick D’Virgilio lépett. „Egy csodálatos dobost találtunk Nick személyében, és neki is fantasztikus hangja van,” – lelkesedik Sheehan. „Nick hangterjedelme hasonló Pat-éhez, így képes lesz a finom ének megoldások előadására is. Ez nagy megkönnyebbülés, mert a Mr. Big mindig is nagy hangsúlyt fektetett a harmóniákra. Amikor a banda elindult, nagyon is egymásra támaszkodtunk. Tudtuk, hogy minden srác pontosan azt fogja csinálni vokálisan, amit tennie kell, és azt jól, helyesen és időben fogja megtenni. Nehéz olyan dobost találni, aki azon a hangterjedelmen énekel, amire nekünk szükségünk van a színpadon, de Nick esetében ez megvan.”

A Mr. Big nemrég hivatalos élő videót adott ki az Alive And Kickin' című dalról, amelyet Tokióban vettek fel tavaly.

A turnéval kapcsolatos friss hír, hogy a felálláshoz ideiglenesen a Whitesnake háttérvokalistája, Michele Luppi is csatlakozott, hogy támogassa az átmeneti énekhang problémával küzdő Ericet a következő pár állomáson. A zenekar április 7-én ér Budapestre, ahol a Barba Negrában játszanak majd.

a Livesounds bemutatja: The BIG Finish Tour

2024. április 7., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra

Mr Big koncert

Belépő: 14.900 Ft, a koncert napján 16.900 Ft

Jegyek

[2024.03.27.]