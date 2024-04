Kapcsolatok • Csordás Tibor A latin zene fenegyereke látogat el a Fáklya Rádióba A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorába Biró Zsolt ismét egy kiváló énekest hívott el, mégpedig Csordás Tibit, aki a rockzenek mellett a Fiesta zenekarból lett igazán ismert. Roppant jól áll neki a latin zene, a közönség pedig még mindig imádja. Április 4-én este 8 órától Bizso alaposan kifaggatja majd! Mert hogy téma bőven lesz, az egyszer biztos. Csordás Tibi ugyanis már eddig is gazdag zenei karriert tudhat maga mögött, s a gépezett nem igazán lassít, maximum csak formálódik. Hiszen az egykor a Junkiesban is éneklő punk-rocker srácra Knapik Tamással együtt a latin zene is rátalált, s útjára indult a Fiesta hódító útjára. Ők ketten valami olyat adtak a magyar közönségnek, amilyen eddig még nem volt hazánkban, s erre a kiadók is roppant vevők voltak. Tibi hangja, vagánysága pedig pontosan illet a latin stílusba, a hangjáról nem is beszélve. Sorra jöttek ki a jobbnál-jobb dalokkal, viharos gyorsasággal hódították meg a slágerlistákat. A két jóképű srác naná, hogy a lányok körében aratta a legnagyobb sikereket, de dalaikat rengeteg fiú is hallgatta. Hiteles volt az előadásuk, a viselkedésük és ez nagyon bejött mindenkinek. 2011-ben aztán véget ért Knapikkal a közös kaland, Tibi pedig szólókarrierbe kezdett, korábbi slágereik mellett számos új dalokkal is jelentkezett, a latin zenétől pedig nem szakadt el, hiszen saját bevallása szerint is roppant mód megkedvelte a Fiestas évek alatt. Sok helyre hívják fellépni, minden egyes alkalommal a töretlen lelkesedéssel énekel a közönségnek. Csordás Tibi imádja a focit, a motorozás mindig is szenvedélye volt, és boldog házasságban él feleségével, akivel igazi társként támogatják egymást, a boldogság pontosan látszik az énekesen. Biró Zsolt hívását is örömmel fogadta, s mi biztosan vagyunk benne, hogy egy nagyszerű beszélgetésre kerül sor, április 4-én, este 8 órától, a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában! Hallgassátok hát a www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.04.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.31.]

