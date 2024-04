Boldogság, Balaton és LEGO - Forgass a mobiloddal a Cinemira videóversenyre! A Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál közösen videóversenyt hirdet 20 év alatti fiataloknak. Maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni három kategóriában. A Boldogság és LEGO nevezéseknél olyan menő zsűri dönt majd a nyertesekről, mint Puskás-Dallos Peti zenész, Hollós Jázmin a MOME-ról, Lampert Benedek fotográfus és Mazzag Izabella film és videoklip rendező. A Mobilbalatonos kisfilmeknél Mészáros Blanka színművész, Csáki László és Breier Ádám rendezők választják majd ki a legjobbakat. A nevezési határidő május 30. A győztesek LEGO készleteket, koncertjegyeket, VIP belépőket nyerhetnek a STRAND fesztiválra, illetve egynapos szakmai workshopon is részt vehetnek a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben. A legjobb Balatonos alkotásokat június 14-én nagyvásznon vetítik le a Magyar Mozgókép Fesztiválon. Immár hagyomány, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivállal karöltve videóversenyt hirdet, melyre maximum 1,5 perces filmekkel lehet nevezni. 20 év alatti fiatalok alkotásait várják, immár három kategóriában. A Boldogság kategóriában olyan telefonnal készített kisfilmeket várnak, műfaji megkötés nélkül, melyek bemutatják, neked mit jelent a boldogság, mikor és mitől érzed magad boldognak? Ha szárnyal a képzeleted és egy kreatív történetet szeretnél elmesélni LEGO kockák és minifigurák segítségével arról, hogyan fedezi fel az emberiség a világűrt, a Kalandozások a LEGO galaxisban szekcióban érdemes indulnod. Mindkét csoportban Puskás-Dallos Peti zenész, Hollós Jázmin online tartalomgyártó, Lampert Benedek fotográfus és Mazzag Izabella film és videoklip rendező döntenek majd a nyertesekről. Ha a Mobilbalaton kategóriában szeretnél indulni, forgass filmet telefonnal műfaji megkötés nélkül kedvenc balatoni élményedről vagy arról, mit jelent neked a balatoni életérzés nyáron vagy bármely más évszakban. Alkotásod lehet animáció, élőszereplős kisfilm, vagy akár videóklip is. A zsűri tagjai Mészáros Blanka színművész, Csáki László és Breier Ádám rendezők, ők választják majd ki a legjobbakat. Filmjeid legyenek egyediek, személyesek, tegyél bele gondolataitokat, érzéseiteket. Egyénileg és csapatban is nevezhetsz, akár több kategóriában is. Egy nevező korlátlan számú kisfilmmel indulhat. Bővebb információt a https://www.cinemira.hu oldalon találsz. A filmed töltsd fel egy linkre, vagy drive-ra és május 20-áig küldd el a következő címre: cinemiravideoverseny@gmail.com. A tárgyba írd be, hogy melyik témában nevezed a filmed! A MobilBalaton kategória vetítésére és döntőjére a Magyar Mozgókép Fesztiválon kerül sor június 14-én. A Boldogság és LEGO kategóriák vetítésére és döntőjére az őszi Cinemira Nemzetközi Gyerek-és Ifjúsági Filmfesztiválon kerül sor október 13-án. A győztesek LEGO készleteket, koncertjegyeket, VIP belépőket nyernek a STRAND fesztiválra, illetve egynapos szakmai workshopon is részt vehetnek a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben. Fogd hát a mobilodat, engedd szabadon a fantáziád már indulhat is a forgatás! [2024.04.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

