Madách Imre klasszikusából készít előadást Székely Kriszta Székely Kriszta, Szabó-Székely Ármin dramaturggal közösen dolgozva Madách Imre klasszikusából, Az ember tragédiájából, Embtrag – Keressétek az Urat, amíg megtalálható! – címmel készít előadást, melynek bemutatója október 8-án lesz Katona József Színház nagyszínpadán. Az augusztusi évadnyitón Máté Gábor, a színház igazgatója elmondta: „továbbra is hiszünk benne: a színház az évek óta nem csituló viharos időkben sem veszíthet társadalomformáló erejéből”. Ennek mentén haladva, nem meglepő a választás, hogy az évad első nagyszínpados bemutatója Madách Imre és Nádasdy Ádám szövege alapján készült Embtrag lesz. Madách Imre jól ismert műve Az ember tragédiájában nagyívű utazásra invitál, bármilyen feldolgozásban is kerül színpadra. „Azokat a kérdéseket teszi fel, amelyek egyidősek az emberiséggel, és hol felemelő, hol kétségbeejtő gondolatokra lel válaszként. Mi is választ akarunk, tudni akarjuk, miért küzdünk, de sejtjük, hogy a nagy Összefüggést sosem mondhatjuk ki egyetlen pontosan megfogalmazott állításként. Próbálkozunk és elbukunk, egészen addig, míg az életünk egy átlagos szerda délutánon váratlanul véget nem ér. Ádámot és Évát Lucifer vezeti az úton, megosztja velük a tudást, de az „igazság” és a „valóság” csalóka fogalmai újra és újra szétesnek körülöttük. Alkotótársaimmal minket az motivált, hogy nemzeti drámánkat kortárs szövegként olvasva olyan előadást hozzunk létre, amelyben nem Madách nyelvi és dramaturgi bravúrjai előtt hajtunk fejet, hanem megengedjük magunknak, hogy a segítségével asszociáljunk, mellérendeljünk, felnagyítsunk, átkeretezzünk témákat, és a történelmi tablók felsorakoztatása helyett az emberi élet stációit és meghatározó helyzeteit keressük. Vagyis új utazásra hívjuk azokat, akiket hasonló kérdések foglalkoztatnak” – mondta Székely Kriszta, az előadás rendezője. Ádám szerepében Lengyel Benjámin, Elek Ferenc és Bezerédi Zoltán, Évaként Mentes Júlia és Rezes Judit, Luciferként Pálmai Anna, az Úr képében pedig Szirtes Ági lép színpadra. A további szerepekben Béres Bence, Bodnár Erika, Gloviczki Bernát, Jakab Balázs, Kanyó Kata, Pásztor Dániel, Rajkai Zoltán és Ujlaki Dénes látható. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják!



