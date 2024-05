Első headliner turnéjára indul a The Halo Effect Először a Machine Head és az Amon Amarth társaságában turnézott, majd a Meshugga előtt nyitott, ezúttal azonban saját headliner turnéjával tér vissza a Barba Negrába a svéd supergroup, a Mikael Stanne, Niclas Engelin, Peter Iwers, Daniel Svensson és Jesper Strömblad alkotta The Halo Effect A budapesti koncert 2025. február 7-én lesz, a turné kimelet vendége pedig nem más, mint Peter Tägtgren csapata, a PAIN. Utóbbi ráadásul május 17-én jelenteti meg friss lemezét I Am címmel, míg a The Halo Effect zenészei is éppen az új dalaikon dolgoznak. Az estéket a finn melo-death alakulat, a Bkoodred Hourglass nyitja. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

THE HALO EFFECT - Halos Over Europe 2025

Special guest: PAIN

Opener: Bloodred Hourglass

2025.02.07. Budapest

Barba Negra Blue Stage

kapunyitás: 18:00 Jegyárak:

9999 Ft - 2024.05.31-ig

12999 Ft - 2024.11.30-ig

13999 Ft - 2024.12.01-től

Jegyek H-Music Hungary [2024.05.09.]