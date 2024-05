Magyar thrash nagyágyút választott a Megadeth: az Archaic játszik Mustaine-ék előtt júniusban Június 9-én érkezik nyári európai turnéja keretében Budapestre a Megadeth. Dave Mustaine és csapata nemrég tért vissza egy latin-amerikai körútról, ami hatalmas sikert hozott, és igazán összecsiszolta az aktuális felállást. A Barba Negra Red Stage-en az amerikai legenda előtt egy hazai thrash nagyágyú, az Archaic lép majd fel. Hatalmas energialökettel tért vissza latin-amerikai turnéjáról a Megadeth. Az amerikai Pollstar által kiadott közlemény alapján a csapat bekerült a közelmúlt legsikeresebb élőzenés produkciói közé: a legtöbb nézőt vonzó 5 áprilisi koncerten több mint 70.000 fő vett részt, Mexikóvárosban, Monterrey-ben, Bogotában és Santiagóban. Ezek a koncertek az európaihoz hasonlóan a Crush The World turné részeként valósultak meg, a programban pedig nem csak a 2022-es The Sick, The Dying… and the Dead! album kapott szerepet, hanem olyan klasszikus lemezek is, mint a Countdown To Extinction (1992), a Rust In Peace (1990) vagy éppen a Peace Sells… but Who’s Buying? (1986). A hangulatot jól bemutatja a santiagói buliról készült videó. Mustaine mellett a zenekarban jelenleg James LoMenzo basszeros – énekes, Dirk Verbeuren dobos, és Teemu Mäntysaari gitáros játszik. Dave a napokban a felállást méltatva mesélt a tavaszi turné élményeiről: „Különleges napokat tölthettünk el Latin-Amerikában. A rajongók elképesztően hangosak voltak, minden város egy kicsit más setlistet kapott, és hatalmasat zenéltünk ezen a turnén! Reméljük, hogy mindenki hallhatta a kedvenc dalát, és persze néhány ritkábban feltűnő nótát is. Lassan hazaindulunk, és ilyenkor mindig nosztalgikus érzések kerítenek hatalmukba. Úgy érzem, hogy mi négyen mostanra igazán jó barátokká váltunk, és együtt építjük a Megadeth-et. Dirk egy fantasztikus dobos, és sokszor rácsodálkozom arra, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy vele zenélhetek. James igazi támasz számomra, hiszen nemcsak nagyszerű basszusgitáros, hanem magabiztos énekes is, aki az összes előadott dalt hangról hangra megtanulta. Rá nyugodtan támaszkodhatom, és a kritikát is elfogadom tőle. Nem tudok eleget mesélni Teemu-ról, de szerencsére nem is kell, hiszen aki már látott közös felvételt rólunk a színpadon, annak nem marad kérdése. Egy igazi őrült zseni ő gitáron, aki képes az összes korábbi gitáros betétjeit könnyedén lehozni, miközben teljes tisztelettel viszonyul elődjéhez is. Nap mint nap együtt játszunk, újabb és újabb dalokat veszünk át, és egyre szélesebbé tesszük azt a repertoárt, amiből válogathatunk nektek. Mire Európába érünk nyáron, még több dal kerül fel a setlistre.” A június 9-ei budapesti koncert ráadásul dupla cséplést ígér, hiszen a Megadeth előtt a több, mint 20 éve működő magyar thrash nagyágyú, az Archaic lép fel. A műfaj kedvelőinek valószínűleg nem kell bemutatni a 2020-as Wacken Metal Battle-ön második helyezést elérő zenekart, amely úgy idézi fel a Testament, a Slayer, a Kreator vagy a Haunted klasszikus lemezeinek hangulatát, hogy modern, 21. századi hangzással szólal meg. Változatos tempójú, nem egyszer fogós dallamokkal összerakott dalaikat fáradhatatlan lendülettel adják elő a stúdióban és a színpadon is. A csapat jelenleg is dolgozik negyedik nagylemezén, ami a 2022-es The Endgame Protocol-t követi A Concerto Music bemutatja: Crush The World Tour

2024. június 9., vasárnap 18 óra (kapunyitás)

Budapest, Barba Negra Red Stage

Megadeth, Archaic koncertek

Belépő: normál elővételben 17.900, június 1-től és koncert napján 19.900 Ft.

Jegyek [2024.05.20.] Megosztom: