Teltházas hazai koncert után tér vissza májusban a Palaye Royale

Az elmúlt évek egyik nagy durranása volt az Palaye Royale felbukkanása Európában: az amerikai art punk / glam rock zenekar Budapesten is bemutatta már Fever Dream lemezét, most május 30-án pedig a tavalyi teltházas koncertre dupláznak rá, jópár friss dalt is bemutatva.

A napokban érkezett meg a Palaye Royale legújabb videója: a Just My Type több tucatnyi amerikai celeb és zenész vendégszereplésével készült el. A sok barát segítő szándékkal, a zenekar helyett, beugróként szerepel a videóban, ugyanis a csapatot meghatározó három fivér – Remington Leith, Sebastian Danzig és Emerson Barrett – most hozta nyilvánosságra a hírt, hogy a tavaly nyáron rákkal diagnosztizált édesanyjuk nemrég meghalt, így érthető okokból nem tudtak a korábban tervezett forgatásra időt szakítani. „A minket ért kihívások ellenére úgy döntöttünk az utolsó pillanatban, hogy a csapatunk és barátaink segítségével mégis elkészülhet a videó az új dalhoz. Elképesztően hálásak vagyunk a rengeteg támogatásért, ami felénk árad, és videóban feltűnő, azt készítő barátainknak is köszönetet mondunk.”

A Palaye Royale tavaly februári, budapesti koncertjére minden jegy elkelt, és a 2023-as év ezt követően is eseménydúsnak bizonyult a csapat szempontjából: előbb megérkezett a Sextape EP, rajta egy Nine Inch Nails feldolgozással, majd a srácok az új Joker filmmel is hírbe hozták magukat, egy Turtles klasszikus, a Happy Together feldolgozásával. Novemberben érkezett még egy Smashing Pumpkins nóta, a Bullet With Butterfly Wings újragondolása, januárban pedig megjelent az öt számos Songs For Sadness is, rajta a umakemenotwannadie, amin a tavalyi turné élményei, így a Halászbástya és a Parlament is feltűnik.

A 2008-ban, lassan beinduló csapat a keleti part kíméletlenül versengő rock színteréből volt képes kiemelkedni: a pinceklubos, saját autós turnézástól jutottak el egészen az arénás fellépésekig. A kor többi előadójához hasonlóan a Palaye Royale is online méri ismertségét: dalaik milliárd-közeli meghallgatással bírnak a streaming platformokon, és tempós, izzadt rock and rolljuk elkötelezett rajongók ezreit (Soldiers of the Royal Council) gyűjtötte be a világ legtöbb országában. Legutóbbi nagylemezük, a Fever Dream 2022-ben jött ki, egyenlő arányban hordozva a brit-pop, a glam rock és az art-punk stílusjegyeket.

A tavalyi év más szempontból is egyfajta érzelmi hullámvasútnak bizonyult a tesók számára: tavaly nyáron tudták meg, hogy nemrég elhunyt édesanyjuk, Stephanie Rachel Cowper rákkal küzd, nem sokkal ezt követően pedig a gitáros – billentyűs, Sebastian Danzig és barátnője, Larisa Love tartotta meg esküvőjét Skóciában.

Idén a hármas új nagylemezt is tervez kiadni, előtte pedig egy nyári turnéjára indul Európában: számos városban és fesztiválokon is játszanak majd, Írországtól Görögországig bejárva a kontinenst. Természetesen a magyar főváros sem marad ki, hiszen minden bizonnyal szép emlékeket őriznek róla a srácok: a Kerrang! 2022-es címlapsztorijában például olyan fotósorozattal szerepeltek, ami a Vajdahunyad várában és a Hősök terén készült. Budapesten ezúttal május 30-án találkozhatunk velük a Barba Negrában, jegyek még kaphatók!

a Concerto Music és a Barba Negra bemutatja:

2024. május 30. csütörtök 18 óra

Budapest, Barba Negra

Palaye Royale koncert

Belépő: 14.000 Ft. Early entry (17:30) jegyek: 17.000 Ft. (A korábbi elővételes árú, illetve balkon jegyek elfogytak)

Jegyek

[2024.05.12.]