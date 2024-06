Ismét az Arénában lesz látható a Rómeó és Júlia musical Június 9-én kétszer is Gérard Presgurvic világsikerű musicaljétől, a Rómeó és Júlia dalaitól zeng majd a Papp László Budapest Sportaréna. Shakespeare drámája alapján írt musical Magyarországon Kerényi Miklós Gábor KERO rendezésében lett átütő siker 20 évvel ezelőtt a Budapesti Operettszínházban. Azóta is az egyik legnagyobb közönség kedvenc musical. Az Arénában is KERO rendezésében és Duda Éva koreográfjával lesz látható az előadás. A produkció új Rómeót avat, Nikita Braga alakítja a hősszerelmest az Aréna színpadán. Így emlékszik a szerepre való felkérésre:

„Épp a Mozart! musical címszerepét énekeltem a Veszprémi Petőfi Színházban, amikor Tanár Úr - Kero - felhívott és megkérdezte, hogy van-e kedvem még egy nagy musicalben részt venni. Nyilván azt válaszoltam, hogy igen, de miben? És akkor elmondta, hogy azt szeretné, hogy én legyek a következő Rómeó az Arénában. Természetesen, rögtön elkezdett vadul verni a szívem és iszonyatosan örültem a nagy feladatnak.” „Nagyon sokat készültem a szerepre mind mentálisan, mind hangilag, mind fizikai tekintetben. Úgy voltam vele, hogy beleteszem minden erőmet ebbe a projektbe és a legjobb formámat fogom mutatni a kedves nézőknek. Szerencsém volt és egy zseniális énektanárhoz kerültem - Vincze Klárához, akihez elég gyakran sikerült járnom. Majdnem minden órán énekeltem valamit a Rómeóból. Egyébként is szoktam edzeni, de nagyon nagy színpad vár ránk az Arénában, úgyhogy a futás már alap lett. Nem beszélve arról, hogy Tanár Úrra hallgatva elkezdtem lépcsőt használni lift helyett, ami elég szép feladatot jelent az életemben tekintve, hogy a kilencedik emeleten lakom.” – mondta el a fiatal színész a felkészülésről. Vágó Zsuzsi a Dada szerepében tér vissza a Rómeó és Júlia musicalbe.

„Hálás vagyok, hogy újra megélhetem azt, hogy egy ilyen nagysikerű musicalben játszhatok, énekelhetek egy újabb főszerepet. Másrészt a szívemet melegség járta át, mert született két kislányom, mióta Júliát játszottam. Tudom és érzem, hogy a Dada szerepében tudom kamatoztatni azt a sok új érzést, élményt, amit megéltem azóta, hogy gyermekeim vannak.” - mondta a színésznő. A Rómeó és Júlia sikeréről így vélekedik Zsuzsi: „Véleményem szerint, ez egy sok összetevős dolog. A csillagok összeálltak, Shakespeare, Gérard Presgurvic, KERO és egy csodálatos színészgárda az, ami kultusszá tette a Rómeó és Júlia musicalt Magyarországon. Boldog vagyok, hogy a részese lehettem és lehetek újra egy másik izgalmas karakter bőrébe bújva.” A visszatérés rejtelmeibe is beavatott a színésznő: „A kislányaim születése után, mikor már újra énekelhettem, felkerestem az énekmesteremet, Bátori Évát, hogy újra hozzuk formába a hangom. Ez nekünk, énekeseknek olyan, mint egy sportolónak az edző. Éreztem, hogy szükségem van rá, hogy újra abban a formában legyek, mint szülés előtt. Fizikailag pedig szépen lassan visszarázódtam az előadások és koncertek segítségével. Szerencsére nálam minden fokozatosan tért vissza. És azt hiszem ez a kulcs, a fokozatosság.” Mercutiot újra Cseh Dávid Péter játssza majd, így fogalmazott a szerepről: „Mercutio karaktere egy olyan álom megvalósulását jelentette számomra, amit több, mint tíz évig dédelgettem. Sajnálom, hogy az Operettszínházban sosem bújhattam a bőrébe, de biztos vagyok benne, hogy ennek így kellett lennie. Pár évente egy-egy alkalom - ennyi jutott nekem Mercutioból. Ez áldás és átok is egyben. Örülök, hogy később, érettebb fejjel kaptam meg a szerepet, mert így sokkal többet tudtam hozzáadni saját magamból, érettebb színészként könnyebben el tudtam hagyni az elődeim stílusjegyeit és megoldásait. Mindig is szerettem volna egy vadonatúj Mercutiot a színpadra varázsolni, de igyekeztem tiszteletben tartani azokat a karakterjegyeket, amik fontosak lehetnek akár a régebbi szereplők, akár a nézők számára.” A Rómeó és Júlia musical június 9-én 15:00 és 19:00 órai kezdéssel látható a Papp László Budapest Sportarénában. Jegyvásárlás A Rómeó és Júlia musical aktuális szereposztása:

Rómeó - Nikita Braga

Júlia - Jenes Kitti

Benvolio - Kerényi Miklós Máté

Mercutio - Cseh Dávid Péter

Lőrinc barát - Mészáros Árpád Zsolt

Dada - Vágó Zsuzsi

Capulet - Csuha Lajos

Capuletné - Vörös Edit

Montaguené - Baranyai Annamária

Verona hercege - Szaszák Zsolt

Tybalt - Horváth Dániel

Paris - Kádár Szabolcs

Lovász - Zayzon Csaba

