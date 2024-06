Újrahangszerelt változatban érkezik Somogyvárra a Roxínház sikerdarabja A tavalyi telt házas Made in Hungária után ezúttal Kacsóh Pongrác klasszikusát, a János vitézt láthatja a közönség a Somogyvár-Kupavár Nemzeti Emlékhelyen. A június 30-i előadáson a kaposvári Roxínház színészeinek tolmácsolásában, új hangszerelésben kel életre a népszerű történet. Az előadást 2024 márciusában mutatta be Roxínház Pintér Kata és Horváth Zita rendezésében, áthangszerelt változatban. A zenei vezető, Sebesi Tamás újraértelmezésének köszönhetően a darab dinamikusabbá vált, a klasszikus formákat pedig közelebb hozta a fiatalabb generációhoz. Az alkotók célja ugyanis az volt – a júniusban bemutatott Szaffihoz hasonlóan –, hogy egy, az egész családot megszólító produkciót hozzanak létre, amely egyszerre nyújt minőségi és kellemes színházi élményt minden korosztály számára. A zenés színházat szerető felnőttek mellett így a populárisabb műfajokat kedvelő gyerekek is közel érezhetik magukhoz a János vitéz zenei világát, miközben megismerkednek a daljátéki, komolyzenei stílussal. A Roxínház előadásával tavasszal már több településen találkozhattak az érdeklődők, a „Huszárvágta Tour” keretében öt helyszínen nyolc alkalommal tűzték műsorra Kacsóh Pongrác művét, amelyet éppen 120 éve, 1904-ben mutattak be. A daljáték az elmúlt évtizedekben mit sem vesztett aktualitásából, hiszen örökérvényű üzenetet hordoz magában. Egyszerre szól szerelemről, becsületről, barátságról és hűségről, amelyek a mai világunkban is fontos értéket képviselnek. Az ismert dallamok – mint az Egy rózsaszál, Jancsi belépője vagy Kék tó, tiszta tó – ezúttal festői környezetben, a Somogyvár-Kupavár Nemzeti Emlékhelyen csendülnek fel, a Balaton partjától mindössze 20 percnyi autóútra. Ezzel a társulat visszatér régi nyári játszóhelyére, hiszen a Somogyvári Nyári Színházat ők hozták létre több mint 20 évvel ezelőtt. Egy hosszabb kihagyás után 2021-ben élesztették fel a nyári játékok hagyományát, és a Szent László Napokhoz kapcsolódva ismét tartanak előadásokat a szabadtéri színpadon. 2023-ban a Made In Hungáriát telt ház előtt mutatták be az Emlékhelyen, és remélik, hogy a János vitéz is hasonló sikerrel fut majd. A produkció szereplői kaposvári fiatalok, akiket tapasztalt művészek – többek között a kaposvári Csiky Gergely Színházból is ismert, és most a Roxínház társulatát erősítő Horváth Zita, a Roxínház Indul a bakterház előadásának Banyájaként is ismert Merkei Mónika, valamint a 2023-ban Somogy vármegyében az Év Színészének választott Szabolcsi János – támogatnak. A címszerepben Orlik Istvánt, Iluskaként a mindössze 18 éves Márkus Csengét láthatja majd a közönség, a daljáték történetének valószínűleg legfiatalabb francia királylányaként pedig a 17 éves Wirth Bianka áll színpadra. Jegyvásárlás [2024.06.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Ma készen áll, 60 online egységben szolgáltatás [2024.06.15.]

