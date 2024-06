Ez izgalmas lett! Megérkezett Delhusa Gjon ikonikus slágerének feldolgozása DR BRS ezúttal a sokoldalú Veréb Tomival dolgozott együtt Delhusa Gjon ikonikus slágerének feldolgozásán. „A „Nika se perimeno” mindig is a kedvenc retro dalaim közé tartozott. Szeretem a felvétel szövegét, számomra egy valódi szerelmi sztorit mesél el, amelyhez hasonló velem is megtörtént egyszer Olaszországban. Egy kéthetes családi nyaralás közben elrabolta a szívemet egy olasz lány, akivel csak közepesen értettük egymást, hiszen csak angolul tudtunk kommunikálni. De ez nem jelentett akadályt” – árulta el a musical körökben jól ismert énekes és a Sztárban sztár című showműsor egykori nyertese, Veréb Tomi. „A türelem kulcsfontosságú. Vártam Tomira, mert nem volt benne biztos, hogy neki való ez a dal. Ez nem az első eset, hiszen annak idején a Király Viktorral közös „Tűzvarázsló” feldolgozásnál is így történt, de végül sikerült meggyőznöm Viktort arról, hogy tuti sláger lesz a kollabunk. A várakozás pedig kicsit olyan, mint a vonzás törvénye. Ha elég türelmes vagy, bevonzod a pozitív dolgokat” – mondta el DR BRS. Ez a törvényszerűség pedig a ciprusi forgatáskor is jelen volt. Veréb Tomi így mesélt róla: „Két napon át vettük fel a klipet, de Atkával együtt éreztük, hogy még hiányzik belőle valami. Majd Aphrodité szikláinál találkoztunk két lánnyal, akik épp táncos TikTok-videókat készítettek, és egyből feltűnt nekünk, hogy mennyire profik. Az az eszement ötletünk támadt, hogy leszólítjuk őket, nincs-e kedvük szerepelni a klipünkben. Az ő improvizációjuk teljesen új magasságokba emelte a forgatást. Jelenleg is tartjuk velük a kapcsolatot, és alig várják a premiert.” [2024.06.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.20.]

