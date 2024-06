Kapcsolódó cikkek • Csak a szokásosat - jön az idei Alpárfeszt! Kapcsolatok • Tiszaalpár, Régi Tűzép Visszaszámlálás elindult, csütörtökön startol az Alpárfeszt! Alig pár nap van hátra, hogy megnyíljon az underground bulik földi mennyországa, vagy, ahogy még szólítani szokták, az ország legzöldebb kisfesztiválja. Na de lássuk mi várható Lakiteleken az idén! Nem túlzás azt mondani, hogy igazi ünnep ez a három nap az antimainstream zenék rajongóinak, hiszen az Alpárfeszten túljátszott bandák helyett az underground rock- és metalvilág legjobb csapatai kapnak helyet. Sőt, az évek alatt a keményzene olyan izgalmas stílusokkal egészült ki, mint például a funk, a jazz, vagy éppen a blues. És pont ez adja a már-már ikonikussá vált fesztivál utánozhatatlan vibe-ját, na meg a Tisza közelsége – nem csoda, hogy már tizenegyedik éve jár vissza az Alpárfeszt közönség. De, hogy biztosra menjünk, megkérdeztünk pár fellépőt, ők miért szeretnek itt lenni. „Szerintem annál nagyobb dolog, mint, hogy kis hazánkban van egy ilyen fesztivál, ami a saját lábán megáll az underground zene közösségi erejének is köszönhetően, ráadásul évről-évre meg is tud újulni, nincsen. Nekem vízimádóként külön élményt nyújt az, hogy felkelsz reggel, sétálunk három métert, és ott egy termálfürdő, sétálunk tíz métert, és ott a jó hűvös Tisza.. ez maga a Kánaán. Az meg már csak hab a tortán, hogy mindig hatalmas kaland itt fellépni, van is pár ütős sztorink..” – áradozott Andris a budapesti doom formáció, a Komodo képviseletében. A blues vonalat képviselő Pribojszki Matyi pedig nemes egyszerűséggel, egy profi reklámszöveggel kedveskedett: „Ez a fesztivál teljesen más, mint a legtöbb másik. Talán mert egy igazi közösség alakult itt az évek alatt: a szervezők, a csapat, és persze a fesztiválozó közönség is mind-mind nagyszerűek. Családias hangulat, változatos zenei koncertek, lazulós helyszín. Kell ennél több? Szóval hajrá Alpárfeszt!” Az idei hangulatért amúgy a fent nyilatkozók mellett többek között a Lazarvs-ból jól ismert Áron András, az éppen friss anyagát utaztató Kies, a bármelyik bulit egy perc alatt csúcsra pörgető Nova Prospect, a hardcore punkban toplistás Don Gatto, vagy éppen a nemrégiben új videoval jelentkező, fejet leordító metállal operáló Darkmess lesz a felelős. Sőt, a harmonikás Pribojszki mellett a magyar blues egy másik emblematikus alakja, Little G Weevil is tiszteletét teszi – és persze sokan mások, hiszen a fesztivál 3 napja alatt legalább 29 zenekar fordul meg a helyszínen. A mindössze egyetlen színpadon a hazai line up mellett ráadásként idén két külföldi banda tombol majd: a Stepfather Fred Németországból jön határozott bólogatós zenével és vérpezsdítő riffekkel, a szerb Northern Revivalt pedig már nem is kell bemutatni senkinek, ők nem először zúznak Lakiteleken. Mindemellett az Alpárfeszt állandó jelzőjéről, mármint, hogy a legzöldebb kisfesztivál, ezúttal sem mond le, így napközben több környezetvédelmi tematikájú programhoz is lehet csatlakozni, amit a szervezőgárda a Rock the Planet kampány csapatával karöltve hoz el. A tervek szerint lesz a Holt-Tisza élővilágát felfedező kalandtúra, közös szemétgyűjtés, és bolygósimogató tematikájú sorverenyek is a szombati átszerelések között, ahol igencsak menő díjakért lehet majd megküzdeni, többek között a szelektív kukával.. Mikor: 2024. június 27-29.

Mikor: 2024. június 27-29.
Hol: Lakitelek, Tőserdő Autóskemping

