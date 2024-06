A Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó ad otthont a GenerationZ fesztiválnak Idén szeptember 27-28-án kerül megrendezésre a GenerationZ fesztivál, ahol két napon keresztül hazai és nemzetközi sztárok szórakoztatják a közönséget. A fellépők között megtalálható Valmar és Bruno x Spacc is. A szervezők a látogatók kényelmét szem előtt tartva arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek a rendezvényre. Idén fellép VALMAR egy igazi zenei erőmű, amely pop és elektronikus elemeket keverve hoz létre slágereket, amelyek uralják a toplistákat. Fellépéseik igazi érzéki lakoma, lenyűgöző vizuális elemekkel és felejthetetlen zenével.



Bruno x Spacc.Ez a duó viharos gyorsasággal hódította meg a hip-hop világát fertőző ütemeikkel és éles szövegeikkel. Bruno és Spacc kémiai kapcsolata a színpadon tagadhatatlan, minden előadásuk kihagyhatatlan élmény. Készülj fel egy energikus és felejthetetlen show-ra!



Moriones- egyedi hangzásával és bohócmaszkos előadásaival villámgyorsan népszerűvé vált. Zseniális virtuozitással keveri a különböző műfajokat, és minden koncertjén lenyűgözi a közönséget – ne hagyd ki a koncertjét!



Benisso X Hepi sima dallamaikról és ritmikus ütemeikről ismertek, amelyek mindenkit táncra késztetnek. Egyedi hangzásuk és vonzó színpadi jelenlétük fesztiválkedvencekké teszik őket.



Lil Frakk egy diplomás rapper, négy lemezzel a háta mögött, bár a nyelvvizsgát még nem szerezte meg. Újhullámos előadónak tartják, ikonikus "AJJAJ" adlibjével. Találékony szójátéka és energikus előadása rendkívül lebilincselő.



BSW a zeneipar egyik legnagyobb neve, erőteljes vokáljaikról és hatásos dalaikról ismertek. Zenéjük műfajokat átível, így sokoldalú és kedvelt előadókká teszik őket. Ne hagyd ki BSW záró fellépését, ahol minden hang egy új kaland!



Szerezd be a jegyeidet most, és bulizz velünk az ősz legnagyobb partiján!



A koncert időpontja: 2024. szeptember 27-28.

Helyszíne: Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó



„Tekintettel arra, hogy a rendezvényre több ezer látogatót várunk, kérünk benneteket, hogy a zavartalan közlekedés biztosítása és a környezetünk védelme érdekében lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzetek.”- Green Stage Production.

