Képgalériák • Balkán Fanatik ellopott eszközei Nem adja fel az eltűnt busz keresését a Balkan Fanatik Lassan már egy hónapja, hogy egy sűrű, koncertekkel teli hétvége előestéjén meglovasították az ország egyik kedvenc worldmusic projectjének a buszát, hangszerekkel tele. Az ország akkor egy emberként húzta fel a szemöldökét, hogy ilyen megtörténhet - rengeteg megosztást kapott a hír, mégis, a mai napig se járt sikerrel a nyomozás, a buszt még mindig nagy erőkkel keresik. A rendőrség ennek ellenére bizakodó, a zenekar pedig, ahogy az alábbi közleményében is olvasható, minden megosztásért és segítségért hálás. Kedves Barátaink, Ismerőseink és Ismeretlen Segítőink! A rendőrség továbbra is nagy erőkkel nyomoz az ellopott busz és Balkán Fanatik hangszerek ügyében. Az eddig megismert részletekről és körülményekről (lopás módja, kameraképek stb.) a nyomozásra való tekintettel sajnos nem adhatunk semmilyen információt, de nagy szükségünk van a segítségetekre. Továbbra is keressük tehát a május 31-én ellopott, ezüst színű, Ford Transit, 9 személyes, hosszított- magasított buszt, benne a felszerelésekkel (alább a fotók). Kérjük, ha bárki, bármit lát, elsősorban az utolsó ismert helyszín környékén (18. kerület Ganztelep-Szemeretelep környéke), kérjük, keressen minket vagy az ügyben illetékes 2. kerületi Rendőrkapitányságot! (06 1 346 1800) Hálásan köszönjük! [2024.06.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.26.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu