Rockmaraton, 2024: Jön a 30. jubileum A Judas Priest mellet további külföldi nagyágyú segítségével tér vissza jól megérdemelt helyére hazánk legnagyobb metálfesztiválja. 2023 november végén általános meglepetésre érkezett a hír, hogy öt év távollét után ismét megrendezésre kerül hazánk első számú rock-metál fesztiválja, a Rockmaraton. Az üdítő hír sokakat lázba hozott, köztük engem is. A helyszín továbbra is a dunaújvárosi Szalki-sziget, ahova 2015-ben a pécsi Malomvölgyből költözött Varga Zoltán eseménye.

A Maraton öt éve nem hallatott magáról: 2020-ban és 21-ben a Covid-világjárvány okozta tiltás, majd bizonytalanság gátolta a megrendezést, majd jött a rezsiválság, ami szintén nem kedvezett a fesztiválszervezésnek.



Tavaly és tavalyelőtt alábbhagyott a Rockmaratonra jellemző rendszeres és direkt kommunikáció, kekkor vélhetően a legtöbben örökre eltemették az eseményt, de aztán főnix módjára hamvaiból újjáéledt.



A 2024-es évben a 30. jubileumát ünnepli, és ennek megfelelően ütős ki line-up sikeredett leszervezni. Sorakoznak a nagyobbnál nagyobb sztárok, így július 11 és 15 között igencsak érdemes lesz kiruccanni Dunapentelére.



Egyértelműen a Judas Priest a fő headliner, aki mellett még olyan nagyágyúk érkeznek hazánkba, mint az Accept, a Cavalera és még sokan mások.



Három színpad létesül az idei, a Barba Negra tuajdonosai által felkarolt seregszemlén, a csütörtöki első napot leszámítva délelőtt 11.00 indulnak a zenei programok és gyakorlatilag végkimerültségig tartanak.



Az off-programok is érdekesnek tűnnek, lesz itt közönségtalálkozó, mindenféle harci bemutatók, szerepjátékok, vetítések, és még sorolhatnám.



A Rockmaraton visszatérése a hír megszellőztetése óta lázban tartják a fesztivál és a kemény zenei szcéna kedvelőit. Folyamatos az érdeklődés a közösségi médián, a jegyek is jó ütemben, tervezhető módon fogytak: a támogató és a kemping jegyek már jó ideje nem elérhetőek.



Nagy az izgalom, és nem is csoda, hiszen már két hét sincs a startig, amikor is újra berobban a Szalki-sziget, és reméljük évekig el sem hallgat. A napi bontást és minden egyéb programot és fontos információt az alábbi linken találtok: https://www.rockmaraton.hu/ [2024.07.01.]

