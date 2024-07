Megjelent HAXEL első lemeze

A Petőfi TV egy tehetséges debreceni zenésszel, Harsányi Alexszel, ismertebb nevén Haxellel beszélgetett, aki nemrég "Felhők" címmel kiadta első lemezét. A korong címadó dalához klip is készült. Haxel fiatal kora ellenére máris nagy sikereket ért el a zenei világban, és egyedi hangzásvilágával gyorsan a közönség kedvencévé vált. A lemez megjelenése mérföldkő számára, hiszen hosszú évek munkája érett most be, és a videoklip még jobban kifejezi azt a művészi világot, amelyet képvisel. Az interjú során Haxel mesél zenei útjáról, alkotási folyamatáról és jövőbeli terveiről, miközben betekintést nyerhetünk a lemez készítésének hátterébe és inspirációiba.

[2024.07.03.]