Kálmán Imre szerelmeit idézi meg a LehárFeszt bemutatója Különleges színházi előadással zárja első napját a LehárFeszt nemzetközi operettfesztivál Révkomáromban. Augusztus 29-én Faragó András Topy rendezésében és közreműködésével kerül színre Az asszony összetör című zenés életrajzi színmű, amely a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének három nagy szerelmét mutatja be. Kálmán Imre életét a minden képzeletet felülmúló siker és hírnév mellett végigkísérték a tragédiák. A család elszegényedése, az ízületi problémák miatt derékba tört zongorista karrier, a világháborúk szörnyűségei mind-mind hatással voltak a művészetére, és természetesen életének egy kevésbé ismert területére, a nőkkel való viszonyára. Az operettekben megénekelt alakok Klemen Terézia darabján keresztül most a maguk valóságában elevenednek meg, a nőket Kékkovács Mara tolmácsolásában ismerheti meg a közönség. Látjuk a nagybeteg Paula Dvorakot, akit Kálmán Imre közel 10 évig ápolt, majd a lángoló szerelmet az ünnepelt némafilmsztár, Eszterházy Ágnes személyében, aki olyan operettprimadonnákat ihletett, mint Szilvia, Marica vagy Fedóra, és akinek Kálmánnal való kapcsolatáról Palásthy György filmet is forgatott. Majd a későbbi feleség megérkezésébe is bepillantást nyerhetünk, hiszen a harminc évvel fiatalabb Vera Makinska a zeneszerző haláláig társa maradt a társadalmi kritikák ellenére is. De vajon mennyit emelt át műveibe az életéből Kálmán? Hol húzódik a valóság és a képzelet határa, és vajon ezek a hús-vér nőalakok hogyan viszonyultak saját múzsa-létükhöz? Faragó András rendezésében a zeneszerzőben dúló érzéseken és a személyes küzdelmeken van a hangsúly, ám a darab nem nélkülözi a humort és a romantikát sem. A Budapesti Operettszínház művésze pedig nem csupán a rendezői székből alakítja a dráma alakulását, ő maga is színpadra áll kolléganője, Kékkovács Mara partnereként. Az asszony összetör című előadásra a belépés a LehárFeszt többi programjához hasonlóan ingyenes, a produkció Révkomáromban, a Tiszti pavilon Amfiteátrumában kerül bemutatásra. Az eseményt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatta. A kisprojekt hozzájárul a polgárok és a képviseleti szervezetek ösztönzéséhez, hogy részt vegyenek az Európai Unió demokratikus és polgári életében és a Magyarország és Szlovákia polgárai közötti eszmecserék előmozdításához. A Lehár Ferenc Polgári Társulásról és a LehárFesztről: A Társulás 2012-ben alakult meg Komáromban Klemen Terézia vezetésével, célja Lehár Ferenc szellemi örökségének megőrzése, ápolása, szellemiségének terjesztése. A szervezet a megalakulása óta rendszeresen szervez az életműhöz kapcsolódó eseményeket – a Lehár Bált, a tavaszi Lehár Napot, a Lehár Nyár rendezvénysorozatot –, valamint minden évben megemlékezéssel, koszorúzással és ingyenes térzenei koncerttel tisztelegnek a zeneszerző előtt Lehár Ferenc születésnapján, április 30-án. 2023-ban hagyományteremtő szándékkal hozták létre a nemzetközi operettfesztivált, melyen amellett, hogy megidézik az operettek fénykorát, olyan ismert kortársak, mint például Kálmán Imre művei is felcsendülnek. Fotó: Rákos Ferenc [2024.07.16.]