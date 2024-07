Ma este élőben Spilgery, a vérbeli „inspirátor” A Fáklya Rádió Cool-Túra című magazinja július 25-én este 8 órától ismét egy roppant érdekes adással jelentkezik. Biró Zsolt műsorvezető vendége Spilák Gergely kreatív és inspiráló személyiség, író és blogger, a Spilgery Talk műsor házigazdája lesz. Mint mindig, most is érdemes lesz hallgatni! A Cool-Túra magazinban az az igazán különleges, hogy amellett hogy érdekes és színes egyéniségeket hívnak a stúdióba, a műsorvezető, Biró Zsolt személyisége is roppant mód inspiráló. Kérdéseivel olyan részletekre világít rá, amelyet egyáltalán nem biztos, hogy máshonnan megtudhatnánk. Bizso intellektuális játékában pedig a vendégek is részt vesznek, így informatív, tanulságos és értéket képviselő beszélgetések születnek. Spilák Gergely pedig igencsak érdekes vendégnek ígérkezik! A fiatalemberről érdemes tudni, hogy Szombathelyen született, s az élet rögtön próbára is tette: világra jötte után súlyos vérmérgezést kapott, majd egy éves korában agyhártyagyulladás is veszélyeztette az életét. Nem véletlen hát, hogy amikor értesült a vele történtekről, már érezte: fontos feladatokat tartogat neki a Sors. Vágyak vezérelték fiatal életét, amelyek között egy bécsi élet lehetősége is szerepelt. Leérettségizett, majd tanulmányait a Berzsenyei Dániel Tanárképző Főiskola számítástechnika-technika szakos tanáraként folytatta. A szakma viszont nem vonzotta, így baby sitter lett Grazban, majd később egy osztrák pénzügyi cégnél kezdett el dolgozni. Fejes volt ez a mélybe a javából, a fiatal magyar srác azonban szépen vette az akadályokat: értékesített, előadott, képzésekre járt és végül csapatot is irányított. Egészen a középvezetői pozícióig jutott, ám három év múlva úgy érezte: eljött a váltás ideje. Maradt a pénzügyi területen, csak épp egy másik osztrák cégnél helyezkedett el, mint irodavezető. Itt kezdte el a motivációs tréningjeit is, amelyeket a munkatársainak tartott, tapasztalatit pedig leírta, s egy könyv formájában tárta a nyilvánosság elé. Ekkor 2011-et írtuk, a könyv címe pedig a SIKER Grammatika volt. Az kötet folytatása azonban egy kissé várat magára, hiszen Gergely Bécsbe költözött, s a pénzügyi világ mellett a modell karrierbe is belekóstolt. Sőt, néhány televíziós produkcióban is kipróbálhatta magát. Napjainkban Spilák Gergely már Budapesten él, tapasztalatait pedig az osztrák és a magyar piac közötti híd kiépítésében kamatoztatja. Több osztrák üzletember is megbízta a magyar csapatának felépítését. Gergelyt a feladatok és a kihívások inspirálják, így Facebook csoportjában napi szinten tesz közzé spontán és lelkesítő gondolatokat, amelyeket a követi nagyon is kedvelnek. A tehetséges és nagy tudás birtokában lévő férfi bízik benne, hogy könyvének folytatása még idén elérhető lesz. Spilgery Talk címre hallgató műsora is egyre több és több érdeklődőt vonz, miközben arra készül, hogy nemsokára debütál a saját divatmárkája is, a SPILGERY brand ernyője alatt. Hallgassátok a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását július 15-én, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.07.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu