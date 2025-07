Hangulatok, amik betalálnak - Hársházi Szabi új lemeze most robban! Megjelent Hársházi Szabi második lemeze Három év után új albummal jelentkezett Hársházi Szabi zeneszerző-előadó. „Hangulatok” címet kapta az új korong, ami limitált példányszámban CD formátumban is kiadásra került, valamint elérhető július 28-tól az ismert online zenei felületeken is. 2022-es bemutatkozó albumának megjelenését, valamint a mostani megjelenést is névnapjára időzítette Hársházi Szabi. „3 évvel ezelőtt vártam ennyire a névnapomat. Akkor debütált ugyanis az “Antré” lemezem. Azóta történt sok minden. Íródtak rendre a dalok, s lett mostanra mégegy lemeznyi anyag. Köszönet Mindenkinek, aki részt vett a lemez elkészítésében!” - nyilatkozta az új korong kapcsán Szabi. A lemez dalainak elkészítésénél Szabi alkotótársai Lombos Márton, Kotsy Krisztina és Jakab Andrea dalszövegírók voltak. A hangszerelés és a zenei rendezés Szabi munkáját dicséri. Az alábbi linken meghallgatható a teljes anyag. Többféle hangulat, többféle zenei stílus: [2025.07.30.] Megosztom: