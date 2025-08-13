2025. augusztus 13. | szerda | Ipoly nevenapja
 
Képgalériák
Sziget 2025 vasárnap képekben

Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál

Ilyen volt a vasárnap a 2025-ös Szigeten

Idén elsőre a szokásos átrendezések tűntek fel: elköltözött a cirkusz, elköltözött az Aldi, sőt a sárga színéről éjszaka is könnyen beazonosítható Lipton Terasz is elköltözött. Ez nem feltétlenül baj: józanul azért nem olyan nehéz eligazodni, részegen pedig segít, hogy új helyeket fedezz fel és új élményeket szerezz. Számunkra például felejthetetlen marad az éjszaka közepén, egy random út közepén elhelyezkedő metálegyüttes, akiket egy lángszórós őrült kísért, illetve ismeretlen okból egy óriási műanyag méhecskét lobogtattak...

A Sziget applikációban jól működött a kedvencek bejelölése, és hogy az app még időben értesítést küldött, ha közeledett a bejelölt koncertek kezdési időpontja. Apró hiba, hogy a térképen nem lehetett helyszínre keresni - X év után valahogy eligazodik az ember, de volt, hogy rákerestem volna néhány helyre a neve alapján. További érdekesség, hogy fel lehet tölteni saját képeket és videókat, és ebből profi tartalmakkal kiegészített, profi videót készítenek valakik a Yettel szponzorálásában - így mindenkinek saját emlékvideója lehet a fesztiválról.

További újdonság volt, hogy frissült a Sziget kinézete: szerintem határozottan feldobta a hangulatot a sok-sok színes cucc mindenfelé. Volt köztük szoborszerű alakzat, folyosó és tényleges szobor, ezek közös vonása a ragyogó sokszínű kivilágítás volt. Ez persze éjszaka érvényesült igazán, ahogy a K-híd hasonló stílusú kivilágítása is.

Számunkra a legérdekesebb ezúttal Isabel LaRosa koncertje volt. A húszéves amerikai énekesnő a korabeli lányok érzéseiről, gondolatairól énekel érzékien, melankolikusan, ugyanakkor igényes zenével. A producere a bátyja, aki egyben a gitáros volt a koncerten, rajtuk kívül pedig egy dobos volt még a zenekarban. A vizuál a dalszöveg szavainak a kivetítése volt, illetve klipek jelenetei. Örökzöld kérdés, hogy ez elég-e a Nagyszínpadra - a lány rajongóknak elég volt, és ahol rengeteg fiatal lány jól érzi magát, nagy gond nem lehet a fiúkkal se...

Újabb örökzöld téma, az árak: a kaja kb. ugyanannyiba került, mint tavaly, csak közben kint a városban lett minden drágább - Budapest utolérte a Sziget Fesztivált a drágaságban.

Rilèsről semmit sem tudtunk előzőleg, úgyhogy egészen megdöbbentő volt, amit láttunk. A világsztárok általában látványosan különböznek a magyar előadóktól abban, hogy mennyivel több munkát és energiát tesznek a műsorba - ettől (is) világsztárok. Rilès ezt emelte kb. a négyzetre: végig együtt táncolt a táncosokkal, miközben rappelt és énekelt. Ugrált. Futott fel és alá a Nagyszínpad teljes szélességében. Konkrétan futógépe volt a színpadon és azon sprintelt! Aztán érzékenyen, romantikusan gitározott! Volt még történetmesélés, afrikai törzsi zene és tánc - nekem ez már elszálltabb volt a kelleténél, de aztán visszatért a "hagyományos" rockzene. Pogót szervezett! Aztán újra romantika... Mi régóta járunk koncertekre és sok mindent láttunk már, de ilyet még soha, elképesztő volt... Érdekes, hogy utólag a streamingen egyáltalán nem működik ilyen jól Rilès zenéje, a Deezeren ugyanezek a dalok lassúak és unalmasak, úgyhogy őt mindenképpen élőben kell látni.

És igen, elmentünk a Szigetre vasárnap és kihagytuk Post Malone-t - családi okokból el kellett jönnünk, de úgyis megírta mindenki más, hogy milyen volt...

Tóth Noémi és Szatmári Péter

 

Sziget 2025 vasárnap képekben - klikk a fotóra

 

[2025.08.13.]

