Három tehetség, egy vibe - új közös dal, ami elkapja a pillanatot

Néha csak jól akarjuk érezni magunkat, annak ellenére, ami zajlik épp az országban - megérkezett WXLFLESS, ANUBII$ és Sisi közös dala

‘Rendőrbá’ címmel közös trekkel jelentkezett a Sávlekötő tavalyi nyertese, WXLFLESS, a magyar rap koronázatlan királynője Sisi és az egyik legizgalmasabb hazai producer, ANUBII$.

A Pogány Induló legnépszerűbb dalát és egy Beton.Hofi lemezt is jegyző producer, ANUBII$, azaz Hegyi Krisztián stúdiója gyakori helyszíne nagy találkozásoknak, amikből izgalmas és olykor meglepő kollabok születnek. Dáviddal - aka WXLFLESS - is épp sessiönöztek, amikor beugrott Sisi és - mondhatnánk, hogy azonnal megszületett a “Rendőrbá”, de azért ez nem lenne igaz. Meglett a közös hang és elindult az ötletelés, majd közel fél év alatt három, teljesen eltérő változat született, mire elkészült a végső verzió.

WXLFLESS-nek elég sűrű éve van eddig: júniusig kihozott 3 új klipet, majd csaknem az összes nagyobb fesztiválon fellépett - köztük a Szigeten is, ahol már live felállásban, élő zenekarral debütált. Sisi is folyamatosan koncertezik, így elég nehéz feladat volt összehozni a klipforgatást.

“Elképesztően rövid volt a határidő, ez jelentette a legnagyobb kihívást, de nagyon tetszett a dal és az előadók karaktere is. Szerencsére hamar összeállt a közös alapkoncepció, így nem volt kérdés bennem, hogy én akarom ezt a klipet rendezni” - mondja a Wavy kollektíva tagjairól szóló dokut jegyző Szelei Dóra, aki a budapesti Beyond produkciós házat hívta be a projektbe (ők készítették például 6363 egyik legutóbbi klipjét, de dolgoztak együtt Csalogánnyal is). A 16 órás forgatás helyszíne az Orange Termek volt, ahol Dávidék a zenekaros koncertekre is felkészültek, az épületkomplexum változatos terei jó hátteret adtak a nyolcvanas éveket idéző görkoris diszkón rajtaütő rendőrös gegnek.

A dal címében és szövegében is reflektál a jelenlegi hazai közhangulatra, de leginkább egy érzést és egy hangulatot közvetít: “Ez a dal nem a rendőrökről szól. Az aktuális társadalmi helyzetben van olyan, hogy az emberek csak szeretnék jól érezni magukat, és nem foglalkozni a politikai körülményekkel.” - mondja a dalról Dávid.

WXLFLESS legközelebb augusztus 16-án a Pontoonon lép fel, Sisi pedig majd’ egy hónapra rá, szeptember 12-én veszi be a Budapest Parkot - addig még az is lehet, hogy megjelenik egy ANUBII$ remix ebből a dalból.

[2025.08.07.]