Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel

Romantikus dalok egy meleg nyári estén, ezt ígéri a TNT most már szokásosnak mondható nyári nagykoncertje a Budapest Parkban.

A TNT koncertre visszatért a kánikula is: elképesztő volt a hőség az egész városban, és a Parkban sem éreztem még ilyen levegőtlenséget. Nem hivatalos információ szerint nyolcezren voltunk, ez látványra telt házat, érzésre viszont még élhető tömeget jelentett, elől és hátul is lehetett táncolni.

Az estét az AD Stúdió kezdte, akiknek a kilencvenes évekbeli romantikus dalai tökéletesen illettek a TNT elé: Valami nagy szerelem, Páratlan páros, Nyári eső, és nyilván a régi gigasláger, az Álmaimban Amerika. A produkció színvonala is a kilencvenes éveket idézte: Földes Jimmy kamu szintije a Budapest Park szintjén azért kínos volt. Auguszt Bárió szerencsére élőben énekelt végig, sőt Justinozott is: a Páratlan párosnál viccből lerakta a mikrofont és hagyta a közönséget énekelni... Az is tetszett, hogy az Álmaimban Amerikára felvették az 1991-ből(!) ismert kabátokat és kalapot, nem beszélve a Magyarországon akkor elsőként bemutatott fiúcsapatos táncról...

A TNT koncert pedig pont olyan volt, mint a többi TNT koncert: régi nagy slágerek, tökéletes hangzás, romantikus hangulat. Egymás után volt a férjem kedvenc dala (Hallgasd, hogy zsong a tavasz) és az enyém (Lakatlan sziget). Ákos szólózott a zongorán. Sztárvendég volt az FLM. Mindenki minden dalt együtt énekelt a zenekarral. Akkora volt a tombolás, hogy többször aggódni kezdtem a K&H terasz épségéért. A Bolond, aki sír jobb záró dal lenne, mint a Holnap hazautazom, a közönség az előbbit jobban szerette. Összességében nagyszerű koncert volt és nagyszerű este, se több, se kevesebb a vártnál, köszönjük a TNT-nek és a Budapest Parknak!

Tóth Noémi

TNT Budapest Park képekben - klikk a fotóra

[2025.08.15.]