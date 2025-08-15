2025. augusztus 15. | péntek | Mária nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Képgalériák
TNT Budapest Park 2025
Kapcsolatok
TNT

Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel

Romantikus dalok egy meleg nyári estén, ezt ígéri a TNT most már szokásosnak mondható nyári nagykoncertje a Budapest Parkban.

A TNT koncertre visszatért a kánikula is: elképesztő volt a hőség az egész városban, és a Parkban sem éreztem még ilyen levegőtlenséget. Nem hivatalos információ szerint nyolcezren voltunk, ez látványra telt házat, érzésre viszont még élhető tömeget jelentett, elől és hátul is lehetett táncolni.

Az estét az AD Stúdió kezdte, akiknek a kilencvenes évekbeli romantikus dalai tökéletesen illettek a TNT elé: Valami nagy szerelem, Páratlan páros, Nyári eső, és nyilván a régi gigasláger, az Álmaimban Amerika. A produkció színvonala is a kilencvenes éveket idézte: Földes Jimmy kamu szintije a Budapest Park szintjén azért kínos volt. Auguszt Bárió szerencsére élőben énekelt végig, sőt Justinozott is: a Páratlan párosnál viccből lerakta a mikrofont és hagyta a közönséget énekelni... Az is tetszett, hogy az Álmaimban Amerikára felvették az 1991-ből(!) ismert kabátokat és kalapot, nem beszélve a Magyarországon akkor elsőként bemutatott fiúcsapatos táncról...

A TNT koncert pedig pont olyan volt, mint a többi TNT koncert: régi nagy slágerek, tökéletes hangzás, romantikus hangulat. Egymás után volt a férjem kedvenc dala (Hallgasd, hogy zsong a tavasz) és az enyém (Lakatlan sziget). Ákos szólózott a zongorán. Sztárvendég volt az FLM. Mindenki minden dalt együtt énekelt a zenekarral. Akkora volt a tombolás, hogy többször aggódni kezdtem a K&H terasz épségéért. A Bolond, aki sír jobb záró dal lenne, mint a Holnap hazautazom, a közönség az előbbit jobban szerette. Összességében nagyszerű koncert volt és nagyszerű este, se több, se kevesebb a vártnál, köszönjük a TNT-nek és a Budapest Parknak!

Tóth Noémi

 

TNT Budapest Park képekben - klikk a fotóra

 

[2025.08.15.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A The JUICE zenekar a csúcsra tör!
ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet
"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett!
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
HAVASI koncert show 2025 Tokajban - jegyek itt
Budavári Palotakoncert 2025 - jegyek itt
Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost!
Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Ismét Mandoki Soulmates-koncert Budapesten
Láttad már Jason Momoa-t élőben zenélni? Most megteheted!
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Isten veled, Ozzy. A hang marad. A lélek nem hal meg.
Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt
Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!

Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Esőáztatta eufória,...

Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
2025. július 2-5. között...
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
beszámolók még