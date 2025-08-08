2025. augusztus 8. | péntek | László nevenapja
 
Country és mulatós: kóstold meg a csemegét!

Felpezsdítette a kis település életét a Cowboys, akik első saját daluk klipjét Részeg az út címmel forgatták, amely elképesztő nézettségével szinte azonnal felrobbantotta a netet. A tavaly alakult formáció egyébként is felforgatta a mulatós műfajt egyedi stílusával, amelyben a country-t és a mulatóst elegyítették.

Karacs Miklós és Szuper Géza 2024-ben alapították meg a Cowboys nevű formációjukat, amelyről Miki elmondta, hogy ez a különleges hangzás és stílus mindig felrázza a falunapok megszokott hangulatát, és új színt ad a mulatós műfajnak.

- A Cowboys ebben a felállásban tavaly alakult, de van egy tévéműsorunk is, a Dalol a szél, ahol szerettünk volna egyfajta vadnyugati életérzést megidézni. Nagyon sok dalt feldolgoztunk már ebben a stílusban, és ráéreztünk, hogy ebben sokkal több van, így született meg egy mulatós-country show, ami teljesen egyedi lett.  Az új dalaink már ebben a stílusban készülnek, sőt, már hozzányúltunk igazi nagy mulatós slágerekhez is – mondta Miki, aki az első saját dalukról elmesélte, hogy egy tipikus falusi country-mulatós lett, amelynek a klipje is jól tükrözi ezt a világot: vannak lovak, iszogatós vidám falusiak és persze tánc és mulatság.  

[2025.08.08.]

