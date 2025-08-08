Így még nem hallottad: István, a király a szentendrei Barlangból! Jegyek itt

Különleges koncertszerű előadásra hív a Dunakanyar szíve, ahol nem hivatásos színészek, hanem a Barlang kultikus közössége – dolgozók, törzsvendégek és a helyen rendszeresen fellépő zenekarok – idézik meg a legendás rockopera hangulatát.

2025. augusztus 20-án, szerdán este 20:00-kor Szentendrén, a Dunaparti Művelődési Házban (Barlang), megelevenedik a magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanata – úgy, ahogy még nem láttad!

Ha szereted az alternatív megközelítéseket, a baráti összefogásból született kulturális különlegességeket, és rajongsz a István, a király rockopera világáért, ezt az estét nem hagyhatod ki!

Jegyvásárlás itt – kattints a részletekért!

[2025.08.08.]