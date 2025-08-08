2025. augusztus 8. | péntek | László nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Ilyen volt Leslie Mandoki 2024-es éve
Díjjal indult az új éve Leslie Mandokinak! 
Leslie Mandoki a Rock & Roll Hall of Fame-ben: 30 év zenei sikereinek ünneplése!
Leslie Mandoki a Berlinale Cinema for Peace Gála díszvendége volt
Kapcsolatok
Mándoki László / Leslie Mandoki

Így még nem hallottad: István, a király a szentendrei Barlangból! Jegyek itt

Különleges koncertszerű előadásra hív a Dunakanyar szíve, ahol nem hivatásos színészek, hanem a Barlang kultikus közössége – dolgozók, törzsvendégek és a helyen rendszeresen fellépő zenekarok – idézik meg a legendás rockopera hangulatát.

 

2025. augusztus 20-án, szerdán este 20:00-kor Szentendrén, a Dunaparti Művelődési Házban (Barlang), megelevenedik a magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanata – úgy, ahogy még nem láttad!

Ha szereted az alternatív megközelítéseket, a baráti összefogásból született kulturális különlegességeket, és rajongsz a István, a király rockopera világáért, ezt az estét nem hagyhatod ki!

Jegyvásárlás itt – kattints a részletekért!

[2025.08.08.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt
MVM ZENERGIA 2025 - jegyek, infok itt
Indul az egynapos Metallica jegyek értékesítése
Ilyen még nem volt: Ember Márk szokatlan dolgot tett
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Rúzsa Magdi varázslatos koncertje Tokajban - jegyek itt!
Coldplay-koncerten csattant a csók: itthon milliós bírság járhatna érte
Különleges este lesz a budapesti Orfeumban
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
André Rieu 2025-ben ismét Budapesten koncertezik - jegyek itt
Zajlik a Dumafüred fesztivál 2025
Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál
Az Architects első Aréna koncertjére készül Budapesten
Az Alter Bridge Budapesten is bemutatja új lemezét
Sziget Szoho, ahol a zene, az utcai kultúra és a kreativitás találkozik
A Sziget állásfoglalása a Kneecap beutazásának megtagadásával kapcsolatban
A Centrál Színház két Molnár darabot visz nyárra a Szigliget Várudvarba

Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
A Tankcsapda...

Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Hosszú hétvégét...
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
Guns N’ Roses koncert Budapesten: három és fél óra a rock történelem főutcáján
beszámolók még