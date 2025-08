TOP táncosok versenytánc-showja a Margitszigeti Színházban A „Forever Dance with the Stars” egy lenyűgöző látványvilágú show, amely a legendás blackpooli táncversenyek eleganciáját és szenvedélyét idézi meg a Margitszigeti Színház színpadán augusztus 14-én Stana Alexandra koreográfiájával. A nagyszabású produkció-sorozat koncepcióját még 2023-ban álmodta meg a teátrum igazgatója és művészeti vezetője, Bán Teodóra. Elsőként a Tango with the Stars című előadás kelt életre az ország legkiválóbb táncosainak közreműködésével, majd ezt követte a Párizsi éjszaka című zenés-táncos utazás Offenbach zenéjére. Idén pedig versenytánc-show és a köré font történet a nagyszínpadi produkció alapja. Az idei produkció egy izgalmas történetet ölel fel a versenyről, az életről, a szerelemről, a barátságról és a helytállásról a Blackpool Dance Festival eseményekből inspirálódva. Mindez olyan táncosok közreműködésével, mint Stana Alexandra, Tóth Katica, Soós Luca, Szécsi Debóra, Sebesi Daniella, Gál Dalma, Suti András Zsolt, Hegyes Berci, Köcse György, Bátor Tamás, Burcsa Balázs és Szűcs Dávid. Az est folyamán a standard versenytánc események legnagyobb tánczenei slágerei hangzanak el a BJC Bigband előadásában élőben Tíz versenytánc egy estén A tíz versenytánc – angol keringő, bécsi keringő, tangó, slowfox, quickstep, szamba, csacsacsa, rumba, paso doble és jive – egy a történetbe ágyazva, élő zenekari kísérettel kel életre Magyarország legkiemelkedőbb táncosainak előadásában, a díszlet központi elemét jelentő forgószínpad pedig a táncparkett eseményei mellett a kulisszák mögötti drámákba, szerelmekbe, konfliktusokba is bepillantást enged. Olyan este lesz, ami garantáltan közelebb hozza a nézőkhöz a versenytánc csillogó, titkokkal teli világát. Színes, vicces, drámával teletűzdelt táncshow „A Margitszigeti Színházban az első bemutatásra került show 2023-ban a tangóra épült. A második évben egy nagyon mély, szenvedélyes produkciót mutattunk be klasszikus zenére. Piazzolla dallamai és a Moulin Rouge tematikája egészen más színvilágot hozott. Idén a zenék is egészen más hangulatúak lesznek, a történet is más, nagyon sok váratlan és meglepő dologgal fog majd találkozni a néző, miközben nagyon szórakoztató is lesz az egész. Ebben a darabban nagyon top táncosok lesznek, sokan közülük mind a három évben ott voltak. A műsor nagy részét én fogom össze, de maguk a táncosok is nagyon sokat tesznek a koreográfiához. Úgy kell elképzelni, hogy van egy vázlat, ők pedig hozzáteszik a saját stílusukban, a saját karakterük szerint azt, amit jónak látnak. Úgyhogy nagyon-nagyon könnyű velük együtt dolgozni, meg nagyon ügyesek, tehetségesek mindannyian.” – mondta el Stana Alexandra koreográfus. Betekintés egy varázslatos világba A koreográfus-táncos elmondta még, hogy számukra a Margitszigeti Színház mindig egy specifikus helyszín és a produkcióval elsősorban szórakoztatni szeretnék a nézőket, de cél az is, hogy beavassák, bevonják őket ebbe a varázslatos világba. „Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért a Margitszigeti Színháznak, Bán Teodórának, mert nagyon szeretek koreografálni, próbát vezetni, kitalálni, ötletelni, de mindemellett táncosként is benne vagyok a darabban, úgyhogy ez egy ilyen two in one nekem, hogy meg is álmodhatom, és láthatom, ami készül, illetve én is táncolhatok.” – zárta gondolatait Stana Alexandra, aki a koreografálás mellett természetesen színpadra is lép a Margitszigeten. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

Fotó: Margitszigeti Színház - Várady Nikolett

