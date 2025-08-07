Ez érdekes lett - Kosztolányi Dezső versének különleges megzenésítése

Szebelédi Zsolt, művésznevén Szergya, első szólólemezén egy igazán különleges alkotással lepte meg a közönséget: megzenésítette Kosztolányi Dezső méltán híres Üllői úti fák című versét.

„Az inspiráció nagyon fontos számomra. Van úgy, hogy egy jó vers, könyv elolvasása után rögtön vagy akár hosszú lappangási idő után elindul bennem valami zenei gondolat. Azt veszem észre, hogy már énekelem a verset” – mesélte Szergya, aki szerint a klasszikus és modern költők művei ugyanolyan fontos szerepet kapnak zenéjében, mint saját gondolatai és szövegei.

Az új Határtalanul című albumon több versmegzenésítés is hallható, ám az Üllői úti fák születése egy különösen megható történethez kapcsolódik. „A lemezmegjelenés előtt nem sokkal írtam meg. Épp lomtalanítás volt a környékünkön, amikor megláttam egy idős hajléktalan férfit, aki egy könyvet olvasott a szemétkupac mellett és könnyezett. Szóba elegyedtünk, elmondta, hogy talált egy Kosztolányi-kötetet, épp az Üllői fákat olvasta, és közben a saját elmúlt fiatalsága jutott eszébe. Meghatott ez a történet. Ismertem a verset, de otthon újra elolvastam. Még aznap elkészült hozzá a zene” – idézi fel az előadó.

A dalhoz egy videóklip is készült, amelyet az Üllői úton forgattak, Kosztolányi egykori otthona előtt, ahol a vers született. A klip különleges hangulatával még közelebb hozza a hallgatóhoz a századelő Budapestjét, miközben Szergya zenéje modern, mégis lírai keretbe foglalja Kosztolányi szavait.

A Határtalanul album és az Üllői úti fák elérhető minden nagyobb streaming platformon, a videóklip pedig megtekinthető Szergya hivatalos YouTube-csatornáján.





