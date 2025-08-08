Különleges lemez jelent meg - íme a Nefelejcs Kisgyörgy Ilkával

Vannak dolgok, amit mindenki ismer, amit nem kell magyarázni, és amit nehéz is lenne ízekre szedni, mint a vasárnapi húsleves illata a konyhából, a sírva szaladó hegedűfutamok, a cimbalom mozgékony balansza, ismerős képek és érzelmek duzzadása.

Annyira ismerős, hogy elsiklunk a gazdag harmóniák, költői képek, urbánus kifinomultság, saját meghatározó mintáink mellet. Ezt a méltatlanul mellőzött, de életerős tradíciót, a magyar nóta közös többszörösét tölti meg friss tartalommal Kisgyörgy Ilka olyan kiváló zenészek kíséretében, mint Bangó János és zenekara a Nefelejcs albumon. A lemez elérhető a digitális zenemegosztó oldalakon, a Nefelejcs film pedig már megtalálható a Cinego kínálatában.



Csak fiatal művészek tudnak ilyen erős emlékeztetőt adni egy kultúráról, ami épp kisiklik a kezünk közül, mint egy dzsentri öröksége. A Nefelejcs apropóját a Budapest Ritmo adta: a fesztivál adott felkérést a Mátyássy Áron rendezésben és Kisgyörgy Ilka főszereplésével forgatott zenei filmre, a nóta filmes újragondolására. A tavaszi Ritmón bemutatott anyagot a rendező friss látásmódja és Ilka szenvedélye hatja át, amit a közönség a Müpa és a Hangvető szervezésében a Budapest Ritmo Filmnapokon láthatott, a Bartók Tavasz keretében. A filmhez természetesen hanganyag is készült, gondosan válogatott dalok Ilka gyönyörű előadásában, Bangó János és bandájának mesteri kíséretében.



Kisgyörgy Ilka hangja egy múltszázadi jazz klub érzékiségét, a bizonyos vasárnapi ebéd időtlenségét, és a szerelmes hajnalok személyességét ötvözi. Bangó János és zenekara mesteri művelői a kávéházi cigányzene szebb napokat is látott műfajának, felvételen is előhozva az élőzene spontaneitását. Az anyagot mindenkinek ajánljuk, aki kész újra felfedezni egy ismerős műfajt, vagy csak egyszerűen szép, odaadóan megformált dalokat akar hallgatni. A Nefelejcs digitális kiadásáért a Music Hungary/FolkEurópa felel, a nótákhoz mellékelt magyar-angol szövegkönyvvel.



Kisgyörgy Ilka relatíve későn lépett zenei pályára, az építőmérnöki diploma megszerzése után. Olyan énekes, aki a maga útját járja, a népzenei, jazz és alternatív színterek elismert előadója. Kolozsvári egyetemi éveit követően Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolán tanult jazz éneket, majd felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékére is. A jazz tanulmányok mellett egyre nagyobb teret kaptak érdeklődésében a hagyományos, népi kultúrához kapcsolódó műfajok: a magyar nóta és a román lăutar népszerűsítése számára személyes küldetés. Hangja ismert az általa életre hívott kísérleti DUNYHA projektből és a balkáni zenei világot megelevenítő produkcióból.



Bangó János már 16 éves korában felvételt nyert a világhírű Rajkó Zenekarba, majd közel egy évig volt tagja a Magyar Örökség és Hungarikum-díjas 100 Tagú Cigányzenekarnak, melynek tagjaként bejárta Európa szinte minden országát. Tanulóidejét a kiváló prímás, Lakatos Miklós zenekarában töltötte a Márványmenyasszony Étteremben, ahol három éven át játszott. Egy évig volt segédprímas id. Sárközi Lajos zenekarában a Kárpátia Étteremben, valamint játszott Csicsó József zenekarában is tanuló prímásként. 19 éves korában megalapította a saját zenekarát, mely formációval 10 éven keresztül muzsikált a Fekete Holló Étteremben, s mellyel azóta is számtalan felkérésnek tesz eleget.



A Nefelejcs film megtekinthető a Cinego kínálatában, a lemez pedig a legnagyobb streaming oldalakon hallgatható:



Cinego: https://cinego.hu/ filmek/nefelejcs

Spotify: https://open.spotify. com/album/ 2axp6Obm5bq6wlTgOZ9oA0

Youtube: https://www.youtube. com/@IlkaKisgyorgyOfficial

Apple Music: https://music.apple. com/us/album/nefelejcs/ 1825905266

Amazon Music: https://music.amazon. com/albums/B0FH7K2676

[2025.08.08.]