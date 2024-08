Képgalériák • Nox a Parkban Kapcsolatok • NOX NOX koncerten voltunk a Budapest Parkban - képekben 2024. július 27-én egy különleges koncert volt a Budapest Parkban abból a szempontból is, hogy egy nem rendszeresen koncertező zenekar programját láthatták a nézők. Sokan örültek, amikor 2022. novemberében, 13 év szünet után élőben lehetett hallani újra a dalokat, és ez a mostani koncert méltó folytatása lett a banda visszatérésének. A zenekar színvonalas színpadi technikával jelent meg, amiben a tánckartól kezdve a kivetített animációkon keresztül a legkülönbözőbb fényelemek is szerepet kaptak. A NOX zenéjében, látványvilágában speciálisan ötvöződik a modern és az archaikus elem, a misztikum és a tradíció, a rock- és a népzene. Ezt a különleges hangulatot a kétórás koncert minden percében érezni lehetett.



A show a „Csak játssz!” című dallal kezdődött. Már a koncert elején elhangzik a „Forogj világ”. Nem voltak kevésbe szívesen fogadottak a „Javítsd a hibát” vagy a „Védj meg!” slágerek sem.



A zenekar frontembere, Péter Szabó Szilvia nagyszerű éneke mellett a koncert alatt megosztotta a gondolatait a közönséggel, lelkesítette a nézőket, igazi party hangulatot varázsolt a Parkba. Két népdal (Új a csizmám, Hej Dunáról fúj a szél) közös eléneklésére is hívta a közönségét. Fehér, majd fekete aszimmetrikus, látványos ruhája kiemelte mozgásának dinamizmusát, erotikáját, magával ragadó lendületét.



Nagy Tamás éneklése mellett vezette - a megszokott módon - a négy párból álló néptáncos csapatot. A lassabb dalok alatt – pl. „Áldjon az ég”, „Túl a varázshegyen” -a tánckar és az együttes tagjai élőképeket is megjelenítettek a színpadon.

A koncert alatt megszólaltak népi hangszerek, hegedű, furulya, klarinét, ütősök és természetesen elektronikus gitárok. Nemcsak a hangszerek kaptak teret szóló bemutatására, hanem a táncosok is, akik néha bekötött szemmel, néha buzogánnyal a kezükben tették teljessé a showt. A NOX zenéje egybeforr a tánccal, szinte nem is fogható meg önállóan, mert szerves egységet alkot a zene táncritmusa, a mondanivaló táncmozgásban megjeleníthető formájával.



A koncert utolsó részében szólaltak meg „Az éj után”, az „Ébredj!” és a „Szeretem” című dalok. A visszatapsolást követően pedig a „Táncolj!” és „Százszor ölelj még” számokkal záródott az előadás.



A koncerten lobogott a NOX zászló, csapkodtak a lángnyelvek, égtek a fáklyák, magasba szökött a tüzijáték csóva. Hallgattuk, néztük, éreztük és táncoltuk…..átéltük a NOX hatását.



- Ódor Terézia -

