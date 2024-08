Lány a dobok mögött - ma este élőben válaszol! Ferenczi Bebi női dobos, ami még mindig némileg különlegesnek hat, mert valahogy elkönyveltük a dobszerkót férfiasnak hangszernek. Biró Zsolt a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában most a vidám és vagány Bebit látja vendégül, augusztus 8-án, 20 órától! Most is érdemes lesz hallgatni! Ferenczi Bebi sorsa pedig már lehet, hogy a születésekor eldőlt, ugyanis édesapja is dobos volt. Az otthoni dobfelszerelés pedig felettébb izgatta a kislányt, így gyakran beült mögé. Akkoriban azonban még túl fiúsnak tartotta ezt a hangszert, viszont amikor „beütött” a sokunknak megjelenő „fekete ruhás” kamaszkor, Bebi elvesztett a dobok világában… Szerencsére, mert nélküle sokkal színtelenebb lenne a magyar zenei paletta. Persze eleinte őt is foglalkoztatták azok a vélemények, hogy valaki nőként hogy lehet dobos, ám hamar rájött: a legjobbat akkor teszi magával, ha nem foglalkozik ezekkel a hangokkal. Hiszen a dobolás boldoggá tette és sikereket hozott az életébe. Az egyik legsikeresebb hazai zenekarba a Dirty Slippersbe 2020-ban hívta el a frontember Lázár, Bebinek pedig nagyon gyorsan bejött az a fajta zenei stílus amit a banda képvisel. Nagyszerű egységet alkot a srácokkal és remek sikerekben volt már részük közöse. Az egyik ilyen felejthetetlen élmény volt, hogy meghívást kaptak a londoni Abbey Road Stúdióban, ahol George Shilling producerrel dolgozhattak együtt. Az Abbay Road a zenészszakma egyik csúcsa, hihetetlen megtiszteltetés belépni is, nem még ott zenélni! Szóval Bebi tényleg a helyén van a dobok mögött, s magánéleti sikerei is a zenéhez kötik. Bebi egyébként vallja, hogy a boldogságot és az érvényesülést nem lehet nemekhez kötni. Szóval egy női dobos is lehet boldog és sikeres, akkor is, ha férfias hangszernek könyvelte el azt a közvélemény. Emellett a véleménye mellett bátran kiáll, amellyel sokak számára példát mutathat. Ahogy a Dirty Slippers prevenciós kampányával is, amellyel a középiskolásokhoz viszik el azt az üzenetet, hogy az élet jobb drogok nélkül, az alkohol csak mértékkel fogyasztandó, illetve hogy a szexualitás is megélhető felelősséggel. A kampány sikere pedig abban is rejlik, hogy Lázár és Bebi sem beszél mellé: rockzenészekhez illő őszinteséggel beszélnek a veszélyeknek. Semmi álszenteskedés, csak az igazság! A fiatalok pedig nyitottak az effajta prevencióra, hiszem mégis lehet benne valami, ha az énekes és a dobos is ugyanazt a „szöveget nyomja”… Szóval Ferenczi Bebi kiváló dobos, klassz ember és vagány csaj is egyben, így Biró Zsoltnak biztos, hogy érdekes kérdései lesznek felé, Bebi pedig tuti, hogy őszintén válaszol majd, mindegyikre! Hallgassátok hát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását augusztus 8-án, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.08.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.08.07.]

gazda szolgáltatás [2024.08.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu