Queen Symphonic Balatonfüreden Ha libabőrös zenei élményre vágysz, és a hosszú hétvégén a Balaton felé vennéd az irányt, akkor már most írd be a naptáradba: augusztus 18-án Balatonfüreden lesz Queen Symphonic. Persze, biztosan képben vagy, hogy mi az a Queen (és most nem a brit királynőre gondolunk), és talán a szimfonikus zene is bejön, de hogy kerül ez a két dolog egyetlen elnevezésbe?

A recept egyszerű, de nagyszerű. Végy egy Queen tribute zenekart – méghozzá a legnépszerűbb, legtöbbet koncertező magyar Crazy Little Queen tribute bandet – és egy szimfonikus zenekart, a crossover műfajban már sokszor bizonyított (Neoton, Hooligans, Karthago, Pink Floyd Symphonic koncertek) Szolnoki Szimfonikusokat. Adj nekik teret (minél nagyobbat), majd foglalj helyet és készülj fel életed egyik legfantasztikusabb koncertélményére. A Queen Symphonic esteken olyan slágerek szólalnak meg szimfonikus kísérettel, mint a We Will Rock You, a Radio Ga Ga, a Bohemian Rhapsody, az A Kind of Magic, a We Are The Champions, a Who Wants To Live Forever, a Don’t Stop Me Now vagy a Somebody to Love. De ilyenkor felcsendül a grandiózus Barcelona című dal is, amit csak ilyen alkalmakkor játszik el a zenekar, a csodálatosan tehetséges Lőrincz Judit operaénekesnőt segítségül hívva. Add át magad a már jól ismert Queen slágereknek, élvezd a szimfonikus kíséret adta különleges hangzást, és szerezz olyan emlékeket, amelyekről még sokáig mesélni fogsz a családnak és a barátoknak. Jegyek Forrás: Woohoo.hu / Balogh Mia [2024.08.17.] Megosztom: