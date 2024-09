Kapcsolódó cikkek • ˝Az életben én harapok.˝ - Exkluzív interjú Pásztor Ádámmal Kapcsolatok • Pásztor Ádám Budapesten kerül bemutatásra Pásztor Ádám estje - érkezik a Musical körutazás 2024. október 18-án 19:00-kor, Budapesten a 6Színben debütál a nagyközönség előtt Pásztor Ádám új zenés estje, mely a Musical körutazás fantázianevet viseli. A bemutatót követően turnéra indul a fiatal színész előadása, amire már most nagy az érdeklődés. Azt mondják a zene minden bajra gyógyír; valódi terápia a testnek és a léleknek. A Musical körutazás című előadás is ebben a szellemben került összeállítására, melynek nem titkolt célja, hogy a fülbemászó dallamok mellett szórakoztató, vagy éppen elgondolkodtató történetek fültanúi lehessünk, melyek során valós képet kaphatunk a színházi lét sajátos világáról. Olyan közönségkedvenc musical és operett slágerek szólalnak meg melyek során végigkövethető egy hivatás sokszínűsége, ereje és kihívásai. "Ezen est megszületését rengeteg tervezés előzte meg. Közel 15 éve vagyok már a pályán, mely idő alatt számtalan szórakoztató, vagy éppen tanulságos történettel gazdagodtam. Ezen élethelyzetek közös pontja a zene és a színház volt; most ezt kísérletük meg egy 90 perces estbe összeszedni... Be kell vallanom, nem volt könnyű dolgunk, azonban az eredmény meglehetősen sokatmondó lett." - nyilatkozta Pásztor Ádám, aki azt is elmesélte mit kaphat a néző ettől a programtól. "A Musical körutazás valódi energialöket lesz. Körülbelül 7 különböző "fejezeten" keresztül járjuk körbe a nézőkkel és a meghívott vendégekkel a színházi lét sajátos világát. Lesz szó a kezdetekről, szerepálmokról, veszteségek feldolgozásáról, barátságról és motivációról. Természetesen a fő mozgatórugó a zene, azon belül is a musical és operett slágerek lesznek, azonban egy dramaturgiailag pontosan felépített struktúra alapján fognak ezek elhangozni, miközben a történetek egymásutániságának harmóniájával keltenek egyedi élményt." – zárta gondolatait Ádám. A Budapesten október 18-án bemutatásra kerülő előadáson Ádám mellett négy nagyszerű színész és énekes - Peller Károly, Fejes Szandi, Jenes Kitti és Dobai Aty - lép színpadra, akik meghatározó szerepet töltöttek be Ádám karrierjében. A premiert egy előbemutató előzi meg Lepsényben, majd a 6Színbeli debütálást követően Mosonmagyaróváron és Budakalászon is bemutatásra kerül az est, a turnéhelyszínek sora pedig folyamatosan gyarapszik. Jegyvásárlás Farkas Kitti [2024.09.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu