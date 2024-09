Őrült hangulattal indult a 2024-es X-Faktor - beszámoló az első válogatóról A show nem csupán a színpadon, hanem a színfalak mögött is tartogatott meglepetéseket. A mentorok nemcsak a tehetségekkel, hanem néha egymással is megküzdöttek, sőt, a versenyzők ajándékokkal és romantikus gesztusokkal is zavarba hozták őket. A 2024-es X-Faktor első válogatója őrületes hangulatot és hatalmas tehetségeket hozott a nézők elé. Az új mentorcsapat – Majoros Péter Majka, Tóth Andi, Valkusz Milán és a veterán Gáspár Laci – izgalommal várták az új versenyzőket, akik közül néhány produkció máris emlékezetes pillanatokat szállított. Kanalas Cintia Jessie Reyez „Figures” című dalával kápráztatta el a zsűrit, miközben Jakus Ferenc saját szerzeménye, az „Adjál kölcsön generátort” című mulatós dallal hozta a vidámabb hangulatot. Jakus fergeteges előadása után még a műsorvezetők, Miller Dávid és Pápai Joci is meglepték egy felvillanyozó ajándékkal. A válogatón humor és dráma is keveredett. Kundra István Zsombor, akit a mentorok Jack Blackhez hasonlítottak, egyszerre viccelte meg a zsűrit és nyűgözte le őket előadásával. György Viktória pedig a Neoton Família „Nyár van” című slágerével próbálkozott, ám a zsűri kritikája nem aratott nála osztatlan sikert. Az est egyik legmeghatóbb pillanata Szabó Bence előadásához kötődött, aki 2023-ban már próbálkozott az X-Faktorban, de most újra megmutatta tehetségét, két mentor könnyeit is kicsalva. A show nem csupán a színpadon, hanem a színfalak mögött is tartogatott meglepetéseket. A mentorok nemcsak a tehetségekkel, hanem néha egymással is megküzdöttek, sőt, a versenyzők ajándékokkal és romantikus gesztusokkal is zavarba hozták őket. A következő válogatóra szeptember 14-én kerül sor, ahol újabb tehetségek próbálhatják ki magukat a 2024-es X-Faktor színpadán. [2024.09.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu